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TİKA'dan Meksika'da gıda kolisi yardımı

TİKA'dan Meksika'da gıda kolisi yardımı

13:5323/03/2025, Pazar
AA
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<p>TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, ramazan ayı kapsamında Iztapalapa, Gustavo A. Madero ve Azcapotzalco'da 300 Müslüman ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.</p>
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, ramazan ayı kapsamında Iztapalapa, Gustavo A. Madero ve Azcapotzalco'da 300 Müslüman ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu.

Gıda kolisinin yanı sıra 100 çocuğa da kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verildi.

Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Murat Salim Esenli, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının Meksika ve tüm dünyaya huzur ve esenlik getirmesini temenni ettiğini belirtti.

TİKA tarafından 2025'de Meksika'nın dışında Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde ramazan programları gerçekleştirildi.

#Meksika
#TİKA
#Koli

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