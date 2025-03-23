1111 taneli tespih sabırla çekiliyor

Sivasi Siti Hatun tarafından 1281 yılında yaptırılan tarihi camide bulunan tespihin, caminin yapımından sonra Selçuklu'nun başkenti Konya'dan gönderildiği belirtiliyor. Andız ağacından yapılan 5 kilogram ağırlığındaki tespih, toz tutmamasının yanında hoş kokusuyla da dikkati çekiyor. Tespih dini gün, gece ve aylarda ibadet etmek isteyen cemaat tarafından kullanılıyor. Cami imamı Mahmut Sami Çinici, tespihin cami yaşıyla aynı tarihte yapıldığını ifade ederek, "Ramazan, aynı zamanda sabır ayıdır. Bizim tespihimizin 1111 taneli olması ibadette devamlılığı, aynı zamanda da sabrı göstermektedir" diye konuştu. Cemaatten 23 yaşındaki Nurullah Kolay ise camiye küçük yaştan beri geldiğini, tarihi tespihin imamlar tarafından muhafaza edildiğini dile getirdi. Kolay, tespihle Ramazanda ve mübarek gecelerde zikirle meşgul olduklarını söyledi. Mahalle muhtarı Osman Şam da geçmişten beri mübarek günlerde, bu tespihin halka halinde çekildiğine dikkati çekti.