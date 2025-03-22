Gazze için 300 milyon lira toplandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen hafta cuma günü camilerde başlatılan Gazze için yardım kampanyasında 300 milyon lira bağış toplandığını bildirdi. Erbaş, Ankara Üniversitesi yönetimi ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Erbaş, iftar programında yaptığı konuşmada, imam hatip liseleriyle ilahiyat fakültelerinin Diyanet İşleri Başkanlığına insan kaynağı sağlayan iki önemli okul olduğunu belirterek, "Dolayısıyla iki insan kaynağımızla irtibatımızın çok daha sıkı olması lazım. Bunu elimizden geldiği kadar yapmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

13-20 Mart haftasını "İyilik Haftası" olarak belirlediklerini anımsatan Erbaş, bu haftanın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Erbaş, Gazze ve Filistin'in unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz günlerde zalim işgalciler, 400 kadar bebeği, masumu, kadını gözünü kırpmadan katletti. Bunu söyleyelim, anlatalım, boykota devam edelim. Biz şurada iftar sofralarında rahat rahat iftarımızı yaparken orada 2 milyon insan açık hava hapishanesinde nasıl Ramazan yapıyor, nasıl iftar ediyor? Bunu bizim her zaman söylememiz ve yardımlarımızı oraya ulaştırmamız gerekiyor." Geçen hafta cuma günü namaz sonrası camilerden Gazze için yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatan Erbaş, "Milletimizin 300 milyon lira kadar Gazze'ye yardımı olmuş. Allah herkesten razı olsun. Nerede bir zulüm var, nerede mağdur, nerede mazlum var onlara sahip çıkmak için güç birliği yapmayı, güçlerini birleştirmeyi ve zalimler karşısında topyekun birlik beraberlik içerisinde durmayı Cenabıhak hepimize nasip eylesin." ifadelerini kullandı.