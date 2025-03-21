İftar yemeği her akşam bir aileden

Her gün ortalama 300 kişilik yemek hazırlandığını belirten Kümbet Mahalle Muhtarı Seydi Ay; "Köyümde 30 Ramazan boyunca her gün yemek verilmektedir. İftar yemeği bugün köy halkımızdan Arif Ünlü ve Seydi Koyuncu bütün köylümüze beraber ve civar köylerimizden gelen misafirlerimize iftar yemeği ikramında bulunmuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.