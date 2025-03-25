Yalnız değilsiniz

Türk Kızılayı gönüllüleri, Ramazan ayında tek başına yaşayan büyüklerimizi ziyaret ederek birlikte iftar yapıyor. Gönüllüleri evinde misafir eden 91 yaşındaki Zahire Yılmaz, “Yalnızlık çok zor. Gönüllüler gelince dünyalar benim oldu. Keşke her zaman böyle olsa da misafir sofranın başında otursa” diye konuştu.
Kayseri'de Türk Kızılayı gönüllüleri, Ramazan’da tek başına yaşayan yaşlı kadınları ziyaret ederek iftar sofralarını şenlendiriyor. Hoşgörü ve paylaşma ayı Ramazan’da sosyal sorumluluk projelerini sürdüren Türk Kızılay ekipleri, kentte gönüllülük esasıyla birçok faaliyet yürütüyor. Bu kapsamda yalnız yaşayan yaşlı kadınların kapısını sıcak bir aile ortamı sunabilmek için çalan gönüllüler, kurumun mutfağında hazırlanan yemeklerle hem aile ortamında iftar yapıyor hem de hayır duası alıyor. Yaşlıların evlerini şenlendiren gönüllüler, iftar sonrası çay, kahve ve tatlı eşliğinde yaşlı kadınların yalnızlıklarına ortak oluyor.
ONLAR MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ
Türk Kızılayı Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, teyzelerin hayır dualarını aldıklarını ve iftar sonrası güzel vakit geçirdiklerini belirterek, onlar mutlu olunca kendilerinin de mutlu olduğunu ifade etti.
YALNIZLIK ÇOK ZOR
Gönüllüleri evinde misafir eden 91 yaşındaki Zahire Yılmaz, yalnızlığın sadece Allah'a mahsus olduğunu, ziyaretin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Aylardır ziyaret edeni olmadığını belirten Yılmaz, “Yalnızlık çok zor. 5 aydır buradayım ne kapımı çalan var ne gelen ne de giden var. Gönüllüler gelince dünyalar benim oldu. O kadar sevindim ki keşke her gün gelseler. Keşke her zaman böyle olsa da misafir başında otursa” diye konuştu.
KAPIMI ÇALAN YOK
Gönüllülerin evine konuk olduğu 83 yaşındaki Melek Yıldız da beraberce güzel vakit geçirdiklerini kaydederek, “Allah kul başına vermesin, kimseyi yalnız yaşatmasın. Köyde evim barkım vardı, kapısını kilitledim, şehre geldim. 6 senedir kapım çalınmadı. Yalnız yaşarken kızlarım ve torunlarım geldi kapımı çaldılar. Allah razı olsun, mutlu oldum” dedi.