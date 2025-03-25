Yalnız değilsiniz

Kayseri'de Türk Kızılayı gönüllüleri, Ramazan’da tek başına yaşayan yaşlı kadınları ziyaret ederek iftar sofralarını şenlendiriyor. Hoşgörü ve paylaşma ayı Ramazan’da sosyal sorumluluk projelerini sürdüren Türk Kızılay ekipleri, kentte gönüllülük esasıyla birçok faaliyet yürütüyor. Bu kapsamda yalnız yaşayan yaşlı kadınların kapısını sıcak bir aile ortamı sunabilmek için çalan gönüllüler, kurumun mutfağında hazırlanan yemeklerle hem aile ortamında iftar yapıyor hem de hayır duası alıyor. Yaşlıların evlerini şenlendiren gönüllüler, iftar sonrası çay, kahve ve tatlı eşliğinde yaşlı kadınların yalnızlıklarına ortak oluyor.

Gönüllüleri evinde misafir eden 91 yaşındaki Zahire Yılmaz, yalnızlığın sadece Allah'a mahsus olduğunu, ziyaretin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Aylardır ziyaret edeni olmadığını belirten Yılmaz, “Yalnızlık çok zor. 5 aydır buradayım ne kapımı çalan var ne gelen ne de giden var. Gönüllüler gelince dünyalar benim oldu. O kadar sevindim ki keşke her gün gelseler. Keşke her zaman böyle olsa da misafir başında otursa” diye konuştu.