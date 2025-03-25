20 yıldır aynı sofrada

Samsun'da mahalle sakinleri 20 yılı aşkın süredir birlikte iftar yapıyor. Ilıca mahallesi sakinleri, akşamları bir araya gelerek iftar sofrasını birlikte hazırlıyor. İftar davetini bazı günler tek aile, bazı günler de birkaç aile bir araya gelerek veriyor. Mahalle gençleri de yemekleri servis ederek geleneğin yaşatılmasına katkıda bulunuyor. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kurtça, geleneğin 20 yıl önce büyükleri tarafından mahallenin birlik ve beraberliğine katkı vermek amacıyla başlatıldığını söyledi. Kurtça, “Bu davetler Ramazan ayının ilk günü başlar, son gününe kadar her gece tekrarlanır. Bizden sonraki nesillere devretmenin gayretindeyiz” dedi.