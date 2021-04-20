Ramazan İHH ramazan yardımları kapsamında Sudanda gıda desteği ve iftar programlarını sürdürüyor
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İHH ramazan yardımları kapsamında Sudan'da gıda desteği ve iftar programlarını sürdürüyor

İHH, Hartum’daki Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan 80 öğrenciye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, "Bu seneki hedefimiz Sudan’da 30 bin aileye ulaşmak. İlerleyen günlerde diğer eyaletlere, uzak köylere de ulaşmaya çalışacağız. Bunlar arasında Gadarif, Beyaz Nil ve Kızıldeniz eyaleti var. İnşallah oradaki muhtaç ailelere de ulaşıp onlara da umut olmaya ramazan sevincini yaşatmaya çalışacağız." dedi.

Haber Merkezi AA
İHH ramazan yardımları kapsamında Sudanda gıda desteği ve iftar programlarını sürdürüyor
Vakıf 30 bin aileye ulaşmayı hedefliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın başkenti Hartum’daki Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan 80 öğrenciye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, yaptığı açıklamada, "Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan 80 evli öğrenciye kumanya paketi dağıttık. Birazdan inşallah 150 öğrenciye iftar vereceğiz. Bu seneki hedefimiz Sudan’da 30 bin aileye ulaşmak. İlerleyen günlerde diğer eyaletlere, uzak köylere de ulaşmaya çalışacağız. Bunlar arasında Gadarif, Beyaz Nil ve Kızıldeniz eyaleti var. İnşallah oradaki muhtaç ailelere de ulaşıp onlara da umut olmaya ramazan sevincini yaşatmaya çalışacağız." diye konuştu.

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Vakıf ayrıca başkentteki Ahmed Kasım Hastanesi çalışanlarına da gıda paketti dağıttı.

Yardım dağıtımına Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da katıldı.

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