İslamı aşkla yaşayanlar: Namaz kılamadan cennete giden sahabi

“Hiç namaz kılmadan, oruç tutmadan, herhangi bir ibadet yapmadan cennete giden var mı?”

Allah dilerse olur.

Bu soruyu sahabe de kendi aralarında bir bilmece gibi sorar, bu sahabiyi rahmet ve gıpta ile anarlardı.

Yesar, kendi hâlinde, ücretli olarak çobanlık yapan biriydi. Hayber’de Yahudilerle yaşardı. Fakirdi.

Haftalardır devam eden gergin bekleyiş çatışmalara dönüşmüş, Müslümanlarla Yahudiler arasında, kaleler etrafında çarpışma ve bekleyişler tüm gerginliğiyle devam ediyordu.

Çoban Yesar, Müslümanlar hakkında bazı hoş olmayan bilgiler öğrenmiş içindeki merak daha da artmıştı. Müslümanların liderini bizzat görüp onunla konuşmak istiyordu. Zor bir talepti onunki ama umudunu da koruyordu.

Bu umut gerçekleşti. Koyunlarıyla beraber kendisini Müslümanların bulunduğu yerde buldu. Hemen haber göndererek Allah Resulü ile görüşmek istediğini söyledi.

Allah Resulü (sav) tebliğ ve davet için hiçbir fırsatı kaçırmazdı.

Muhatabın kimliği, cinsiyeti, statüsü de önemli değildi.

Savaş ortamında, kılıçların şakırtısı, okların vızıltısı, mızrakların heybeti, kahramanların naraları, müminlerin tekbirleri devam ederken Sevgili Peygamberimiz, Yesar’ı kabul etti. Ona İslamiyet ile ilgili bilgiler verdi. Sorulara cevaplar verdi. Çoban dinledikçe kalbinde bir sıcaklık hissetti. Müslümanlara muhabbet besledi. Ve Müslüman oldu.

“Ya Resulallah! Ben çobanım, bu koyunlar benim değil, Yahudi sahibimin. Bunları ne yapayım?”

Allah Resulünün verdiği cevap bile İslam’ın amacının asla ganimet, mal mülk edinme olmadığını açıkça ortaya koyar. Üstelik savaş ortamında, açlığın yaşandığı o günlerde bir fırsat olarak bile değerlendirilebilirdi.

Ama Allah Resulü böyle yapmadı.

“Ey Yesar, bu koyunlar sende emanet olarak duruyor. Sen emanete hıyanet edemezsin. Bu koyunları kale tarafına götür, sahibine ver ve gel!”

Yesar koyunları bıraktı ve döndü.

Artık cihat vaktiydi. Yesar, yerinde duramıyor, Müslümanlarla beraber cihada eşlik ediyordu.

Hayatta çok ilginç ve enteresan olaylar olur.

Bir saat içinde insanlar inanç olarak büyük bir değişim yaşayabilirler.

Bir saat içinde ciddi davranış şekilleri gösterebilirler.

Bir saat içinde cennetle cehennem arasında gidip gelebilir.

Bir saat içinde iyilik ve kötülük zirvesini yaşayabilir.

Bir saat içinde ebedi mutluluğu sağlayacak güzellikleri görebilir.

Yeter ki hidayeti arasın, aklını kullansın, gönlünü hakikatlere açıversin.

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Çoban, eline kılıcı alıp Müslümanların safında mücadele verdi. Ancak vade dolunca, Yahudiler tarafından atılan taşlardan birinin isabet etmesiyle şehit oldu.

Allah Resulü Yesar’ın yanına geldi. Sahabiler onu yere yatırmış, üzerini örtmüşlerdi. Ona dualar ederken bir ara yüzünü yana çevirdi. Daha sonra bunu niçin yaptığı sorulduğunda şu cevabı vermişti Efendimiz Aleyhisselam: