İslam'ı aşkla yaşayanlar: Robert Davila’nın Hikâyesi

Mehmet Nezir Gül





Numan Ali Han anlatıyor:

“Robert Davila'nın hikâyesini biliyorsunuz, değil mi? Hayır, bilmiyorsunuz. Ben biliyorum. Üç ay önce Forth Worth'ta hutbe verdim. O mescidde dört ya da beş yıldır yoktum ve bir şekilde beni davet ettiler, gittim. Orada dua üzerine bir vaaz verdim. Sonrasında genç bir Mısırlı geldi yanıma.

“Allah bugün duamı kabul etti” dedi. Ben de,

“Duan neydi?” diye sordum.

“Dua etmiştim ki Numan Ali Han, Robert Davila ile buluşsun.”

“Sen Robert misin?”

“Hayır, ben Robert değilim, ama bence Allah benim duamı kabul ediyor.”

Robert Davila, Forth Worth'tan 40 dakika ileride yaşayan genç bir adam. O bir çiftçiydi, genç bir delikanlı. Sonra hayatının ilerleyen dönemlerinde bir genetik hastalıkla karşılaştı ve boyundan aşağısı felç oldu. Şu anda bir huzurevinde yaşıyor. O huzurevindeki çoğu insan 90-100 yaşlarında, gerçekten çok yaşlılar.

Onun, boynundan aşağısı felçli. 30'larının ortasında olan tek kişi o. Tam 10 yıldır o hemşirelik evinde kalıyor. Ailesi onun için sesle kontrol edilen bir bilgisayar aldı, böylece sesli komutlar verip kulaklık takabiliyor ve internette dolaşıp bilgi arayabiliyor. Odanın içinde internette gezip bilgi bulabiliyor. Bu arada ailesi, her hafta onun için dua eden bir papaz getiriyor. En iyi arkadaşı da orada, yanındaki yatakta kalıyor.

Onu huzurevinde tanıdığı için en iyi arkadaş oldular. Bu kişi de felçliydi ve yeni bir karaciğere ihtiyacı vardı. Karaciğer nakli bekliyordu. Sürekli olarak Tanrı ve benzeri şeyler hakkında konuşuyorlardı, iyi arkadaşlardı. Sonunda en iyi arkadaşı, karaciğer için bir donör bulunduğunu söyleyen bir telefon aldı. O kadar heyecanlandı ki,

“Robert, seni özleyeceğim ama gidiyorum, bir donörüm var!” dedi.

Arkadaş ameliyata alınıyor ama masadan kalkamıyor, ölüyor.

Şimdi bu arkadaş, ayrıca bir Hristiyan. Onun kız kardeşi, bir kolyesini alıyor, bir haç, ve bunu Robert’a hediye ediyor. Bu, eski dostunun, oda arkadaşının hatırası diye. Robert bunu hastane yatağının yanına asıyor. Robert Davila orada oldukça iyi bir hayat yaşıyor, hemşireler ona bakıyor, mutlu bir adam. Bir gün uykuya dalıyor ve rüyasında bir adam görüyor.

O adam, isminin Muhammed olduğunu söylüyor.

Muhammed, çarmıha işaret ederek diyor ki:

“Tanrı, elçilerini insanların tapması için göndermedi. Tanrı, elçiler gönderdi ki sizler Tanrı'ya tapınasınız. İsa sadece bir insandı, pazarlarda yürüdü ve yemek yedi. O sadece şunu biliyor; İsa sadece bir insandı.”

Ve rüyadan uyanıyor.

Muhammed ismini ilk defa duymuş.

Muhammed'i Google'de aramaya başlıyor, İslam'ı buluyor. Hakkında çok bilgiler okuyor ve kelime-i şehadet getiriyor. Müslüman oluyor.

Şehadet getirdikten sonra Kur'an'ı öğrenmek istiyor, bu yüzden sohbet oturumlarına katılıyor ve birinin Kur'an'ı öğretmesi gerektiğini düşünüyor. Mısır'dan bir kardeş buluyor ve Skype üzerinden onunla buluşup Arapça öğrenmeye çalışıyor. Arap alfabesini öğrendikten sonra Kur'an'ı okumayı öğreniyor. Hastane yatağında 10 sure ezberliyor. Sonra diyor ki:

“Kur'an'ı ezberlemeye başlıyorum ve bu Peygamber hakkında bilgi edinmeye başlıyorum ama bana yardım etmeleri lazım.”

Kur'an'ı anlamak istiyor ve nasıl anlayacağını Google'da aramaya başlıyor. Bir şekilde benim videolarıma denk geliyor ve benim içeriklerimi izlemeye başlıyor. Neredeyse her şeyi izlemiş.

Sonrasında da başka bir ilginç hikâye var; hemşirelik evinde bir Mısırlı adam vardır, tamir işleri yapmaya geliyordu. Mısırlı adamın da harika bir hikâyesi var. Adam aslında inancını kaybetmişti, dini bir hayatı yoktu. En yakın cami 50 mil uzaktaydı, bu yüzden pek camiye gitmiyordu.

Artık Hristiyan değil ama ruhunda bir boşluk hissettiği için kiliseye gitmeye başladı, sadece Allah’a daha yakın hissetmek için. Müslüman olarak büyümüş, kiliseye gidiyor, sadece Allah’a daha yakın olmak için.

Bir gün Robert’ın odasının önünden geçerken bir şeyler duyuyor, o da içeri girip diyor ki:

“Robert, ne dinliyorsun?”

“Hiçbir şey, o okuyan benim.”

“Sen Müslüman mısın?”

“Evet, Müslüman oldum.”

Şimdi bu arkadaş şokta, nasıl olur da Allah, kilise dolu bir yerde, ABD’deki bir bakımevinde, üzerinde haç olan bir yerde birini doğru yola yönlendirebilir?

Yatak tarafında hareket etmeye bile gücü yetmeyen adam,

“Allah'a geri dönmek istiyorum" diyor.

İnternette tanıştığı arkadaşından bahsediyor. Mısırlı tamirci benim videolarımı izlemeye başlıyor ve “bir gün onunla tanışmayı çok isterim” diyor. Ve Mısırlı, beş yıl sonra o Mısırlı arkadaş, benim dört yıldır gitmediğim aynı camide ortaya çıkıyor.

Beni görünce şöyle diyor:

“Allah, benim ve Robert’in dualarını kabul etti.”

Birkaç arkadaşımı da yanıma aldım ve Robert'la buluşmaya gittik. Bakımevindekiler sordular:

“Robert'la tanışmaya mı geldiniz?”

“Evet, evet.”

“Neden tanışmak istiyorsunuz?” diye sordular.

“Çünkü o bir ilham kaynağı dedim.

“Tamam, bakalım” dediler, huzurevi yöneticisini aramaları gerekti ve biraz uğraştılar ama sonunda bizi içeri aldılar.

Robert'la, güzel bir sohbet ettik.

Robert’e dedim ki:

“Hey Robert, duydum ki bazı sureleri ezberliyorsun.” O da “Evet,” dedi.

“Bana bir tane okur musun? Okudu, biz de hepimiz hem dinliyor hem de ağlıyorduk, gözyaşlarına boğulmuştuk. Allah'a yönelen birisi olduğunda, endişelenmeyin, hidayet gelecektir, denge gelecektir. Robert hakkında biraz daha anlatmak istiyorum çünkü burada gençler var, basketbol oynayan gençler, sağlıklı gençler, hırslı gençler. Size felçli olduğunu söyledim.

Boyundan aşağısı için özel bir tekerlekli sandalyesi var, bu sandalye vücudunun neredeyse her yerini yerinde tutmak zorunda. Sadece bir tekerlekli sandalyeye oturamaz; boynunu ve vücudunun diğer kısımlarını yerinde tutan bir sistem bu, çünkü uzuvları üzerinde kontrolü yok. Ayrıca, tekerlekli sandalyesinin sabitlenebileceği özel bir minibüse ihtiyacı var, böylece bir çukura girdiğinde ya da başka bir sarsıntı olduğunda şok yaşamıyor.

Bir talepte bulundu, Cuma namazına gitmek istiyor ama o özel minibüsleri yoktu.

Onu normal bir minibüse koydular ve birkaç çukurda gitti.

Omurgası daha da zarar gördü. Cumaya gitti, acıyla geri döndü ve

“Üzgünüm Robert, artık tekerlekli sandalyende oturamazsın. En azından önümüzdeki 6 ay yatakta kalman gerekecek. Eğer iyileşme görürsen, tekrar ayağa kalkabilirsin” dediler.

Onu o süreçte tanıdım; o zaten üç aydır o yataktaydı ve orada olmasının sebebi de buydu.

Robert, bana Cuma namazından bahsetti.

“Hayatımda o camide olduğum kadar huzur hissettiğimi hiç hatırlamıyorum.

Biliyor musun kardeşim, oturabildiğim zaman hemen camiye gideceğim. Çünkü daha önce böyle hissetmemiştim.”

Sadece ağzı ve gözleri üzerinde kontrolü olan biri var ve o da sadece camide huzur bulduğunu söylüyor.

İşte buradayız, bu ortamlardayız. Hangi ideolojiye ya da düşünce okuluna ait oldukları umurumda değil.

Mescidin hangi mezhep veya cemaate ait olduğu hiç umurumda değil, burası hala Allah'ın evi. Sadece dua etmeye gidin, oraya ibadete, Allah'la konuşmaya gidin. Sadece Allah'la konuşmaya gidiyorsunuz, başka bir şey yok. Diğer şeyler sonra gelir ama siz onların peşinde değilsiniz, sadece huzuru bulmaya gidiyorsunuz. Allah, Robert Dilla'yı doğru yola iletebiliyorsa, herkesi de iletir. Ondan hepimizin alacağı çok dersler var…”

(Robert Davila’nın hikâyesi için bk: https://www.youtube.com/watch?v=OlB5_Tosm9o)











