Kutsal Emanetlere yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camii Külliyesi’ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Milli Saraylara bağlı koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan müzede sergilenen kutsal emanetler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Müze Müdürü Nezih Ertuğ, “Ziyaretçilerimiz çoğu insan göremediği kutsal emanetleri özellikle Topkapı’da göremediği kutsal emanetleri burada görüp Ramazan-ı Şerif’in tadına varıyor. Özellikle kutsal emanetlerin ziyaret edilmesi tabii halkımızın maneviyatına büyük etki yapıyor. Topkapı Sarayı’ndaki kutsal emanetleri biz buraya getirdiğimiz için çok olumlu geri bildirim alıyoruz” diye konuştu.