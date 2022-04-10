‘İslam’ müzesine ilk günden ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önceki gün açılan Büyük Çamlıca Camii Külliyesi içindeki İslam Medeniyetleri Müzesi’ne vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. İslam sanatının 7. yüzyıldan 19.yüzyıla kadar olan tarihi gelişimini yansıtan 700’e yakın eserin sergilendiği müze, özel koleksiyonlardan seçilen eserlerle hazırlandı.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, “Müzenin ilk günden gördüğü ilgiden çok memnunuz. Umduğumuzun da fevkinde bir ilgi var. Henüz açılalı saatler geçmesine rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladı. Bu bizler için gurur verici bir şey” dedi. İslam tarihinden Osmanlı medeniyetine kadar yüzlerce eserin sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi saat 11.00 ila gece 01.00’e diğer günler ise saat 11.00 ila 23.30’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

REKLAM