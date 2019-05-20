Ramazan ayının psikolojik etkilerini anlatan Uzman Psikolog Mahir Efe Falay, bu ayda öfke kontrolünün önemli olduğunu belirterek 'öfke kontrolü' için 6 tavsiyede bulundu.
Öfkeyle başa çıkmanın ve öfkeyi kontrol etmenin en yararlı yollarından biri konuşmadır. Bu sayede oluşabilecek öfke patlamalarına daha oluşmadan ve zarar vermeden müdahale edebilir.
Öfkemizin yükseldiğini fark ettiğimiz durumlarda soluk alışverişlerimize son derece dikkat edelim. Nefes alırken 5'e kadar sayalım, o nefesi verirken de 10'a kadar sayalım. Dikkati içe ve içeride olan bitene döndürmek dışarıdaki bizim öfkelenmemize neden olan şeyi görmememizi sağlar.
Yine aynı öfkemizin yükseldiği durumlarda, içimizden sadece sayalım. Biz 50'ye kadar saymaya odaklanmışken hem dikkatimiz içimize dönüp öfkeye neden olan şeyden uzaklaşır, hem de saydığımız her sayıyla içimize bir huzur bulutu yayılır. O huzur bizi bir sonra yapabileceğimiz ve sonradan pişmanlık duyabileceğimiz tepkiden uzak tutar.
Günlük hayatımızda normal şartlar altında öfkelenmemize yol açabilecek şeyleri mutlaka iyi biliyoruzdur. İşte artık en azından bu bir ay için onlardan uzak durma zamanı geldi. Belki hepsinden aynı anda uzak durmak mümkün olmayabilir. Ama ne kadarından uzak dursak o kadar iyidir.
Ramazanda öfke açlığa, susuzluğa, sıcağa ve sigarasızlığa bağlı olarak normalden 1-2 seviye fazla olabilecek. Ancak bu durum bir geçiş sürecinin sonucudur ve geçişli her şeyde olduğu gibi, alışınca öfke kontrol edilebilir bir düzeye geriler. Öfke gerileyince kontrol edilebilince kendimiz ve etrafımız üzülmez.
Eğer ne yaparsak yapalım dizginleyemediğimiz bir öfkemiz varsa ve bunun yüzünden camlar çerçeveler iniyor veya daha kötüsü kalpler kırılıyorsa bence duralım düşünelim. Sonuç itibariyle Ramazan ayı açlığın ve susuzluğun yanında derin bir maneviyatı olan bir aydır.