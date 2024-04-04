Ramazanın ruhu üniversitelerde yaşatılıyor: Kardeşlik iftarı sofrası İZÜ'de kuruldu





İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ramazan ayının maneviyatını ve birleştirici ruhunu paylaşmak üzere düzenlenen Geleneksel Kardeşlik İftarı etkinliğinde, üniversite bünyesindeki 1500 öğrenciyi ağırladı. Program, İlim Yayma Vakfı ve Güngören Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşti ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Etkinlikte bir konuşma yapan Üniversite Rektörü Ahmet Cevat Acar, Ramazan ayının birleştirici gücü üzerinde durdu ve "Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ramazan ayı bizlere bir araya gelmeyi öğretiyor, iftar sofraları bizleri birbirimize yakınlaştırıyor ve bizlere kardeş olduğumuzu yeniden hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.





Rektör Acar, yaptığı konuşmada dünya üzerindeki mazlumlara ve zulüm görenlere dua etti. Özellikle Gazze'de yaşanan zorluklar ve zulüm altındaki insanlar için dua ederek, "Gazze'de zulüm gören kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Onların acılarının hafiflemesi ve bölgede adaletin bir an önce sağlanması için dua ediyor, tüm dünya olarak zulme sessiz kalmamanın önemini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.