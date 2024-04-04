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Ramazan

Ramazanın ruhu üniversitelerde yaşatılıyor: Kardeşlik iftarı sofrası İZÜ'de kuruldu

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ramazan ayı vesilesiyle merkez kampüsünde Geleneksel Kardeşlik İftarı etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte, üniversite 1500 öğrenciyi ağırladı. İlim Yayma Vakfı ve Güngören Belediyesi'nin yemek ikramı ile gerçekleşen programda konuşan Üniversite Rektörü Ahmet Cevat Acar, Ramazan ayının birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ramazan ayı bizlere bir araya gelmeyi öğretiyor, iftar sofraları bizleri birbirimize yakınlaştırıyor ve bizlere kardeş olduğumuzu yeniden hatırlatıyor" dedi.

Süleyman Süheyl Köseoğlu
03:00 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:02 - 4/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sabahattin Zaim üniversitesi Kardeşlik İftarı düzenledi.
Sabahattin Zaim üniversitesi Kardeşlik İftarı düzenledi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ramazan ayının maneviyatını ve birleştirici ruhunu paylaşmak üzere düzenlenen Geleneksel Kardeşlik İftarı etkinliğinde, üniversite bünyesindeki 1500 öğrenciyi ağırladı. Program, İlim Yayma Vakfı ve Güngören Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşti ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Etkinlikte bir konuşma yapan Üniversite Rektörü Ahmet Cevat Acar, Ramazan ayının birleştirici gücü üzerinde durdu ve "Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ramazan ayı bizlere bir araya gelmeyi öğretiyor, iftar sofraları bizleri birbirimize yakınlaştırıyor ve bizlere kardeş olduğumuzu yeniden hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.


Rektör Acar, yaptığı konuşmada dünya üzerindeki mazlumlara ve zulüm görenlere dua etti. Özellikle Gazze'de yaşanan zorluklar ve zulüm altındaki insanlar için dua ederek, "Gazze'de zulüm gören kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Onların acılarının hafiflemesi ve bölgede adaletin bir an önce sağlanması için dua ediyor, tüm dünya olarak zulme sessiz kalmamanın önemini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

İftarın ardından organizasyonun sorumluluğunu üstlenen SKS Daire Başkanı ve Doktor Öğretim Üyesi Tuğçenur Ekinci Furtana, "İftarımız, Ramazan ayının özünü daha derin bir şekilde kavramamıza olanak tanıdı. Üniversite, bu tür etkinliklerle hem öğrencilerinin hem de toplumun genelindeki bireylerin birbirleriyle olan bağlarını güçlendirerek, sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma bilincini pekiştirmeyi hedefliyor aslında. İnsanların bireyselleştiği bu çağda toplum olmanın önemini anlatan Ramazan ayını ve iftar sofrasını üniversitemizde idrak edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." açıklamalarında bulundu.

#İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
#İftar
#Ramazan
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