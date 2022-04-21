Ramazan TVNET Özbekistanda İftar sofralarına Semerkanddan misafir olunuyor
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TVNET Özbekistan'da: İftar sofralarına Semerkand'dan misafir olunuyor

TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'da yaşıyor. İsmail Halis'in sunumuyla gerçekleştirilen yayınlar, ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak. İftar Özel Yayını bugün Semerkand'dan yapılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TVNET Özbekistanda: İftar sofralarına Semerkanddan misafir olunuyor
İsmail Halis

2016'da Kudüs'te, 2019'da ise Endülüs'te iftar programları yapan TVNET, bu yıl da Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da.

İsmail Halis'in sunumuyla Semerkand'dan gerçekleştirilen yayınlar, ramazan boyunca her gün izleyiciyle buluşacak.

İftar Özel Yayını bugün Semerkand'dan yapılıyor.

Ramazan ayının 20. iftar programını izlemek için:

Ramazan ayının 19. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 18. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 17. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 16. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 15. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 14. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 13. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 12. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 11. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının 10. programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının dokuzuncu programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının sekizinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının yedinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının altıncı programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının beşinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının dördüncü programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının üçüncü programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının ikinci programını izlemek için tıklayınız.

Ramazan ayının ilk programını izlemek için tıklayınız.

TVNET'in konuğu Binali Yıldırım: Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz
OYNAT 03:05
TVNET'in konuğu Binali Yıldırım: Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz
TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla bugün başkent Taşkent'ten gerçekleştirilen yayının konuğu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım oldu. Kasım ayında düzenlenecek Türk Konseyi zirvesinde sürprizlerin olacağını söyleyen Yıldırım, 'Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gözlemci üye olması talebimiz var. Bu, teşkilat tarafından değerlendiriliyor.' ifadelerini kullandı.

150 yıl sonra!
RAMAZAN
150 yıl sonra!
TVNET Özbekistanda

TVNET Özbekistan'da

İftar sofralarına Semerkand'dan misafir olunuyor.
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