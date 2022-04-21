TVNET Özbekistan'da: İftar sofralarına Semerkand'dan misafir olunuyor

TVNET'in konuğu Binali Yıldırım: Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz

TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'da karşılıyor. İsmail Halis'in sunumuyla bugün başkent Taşkent'ten gerçekleştirilen yayının konuğu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım oldu. Kasım ayında düzenlenecek Türk Konseyi zirvesinde sürprizlerin olacağını söyleyen Yıldırım, 'Türkmenistan'ın tam üyeliğini görmeyi arzu ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gözlemci üye olması talebimiz var. Bu, teşkilat tarafından değerlendiriliyor.' ifadelerini kullandı.