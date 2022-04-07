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RAMAZAN HABERLERİ

Yemen'de en zor Ramazan!

Yemen'de savaş gölgesinde idrak edilen sekizinci Ramazanda, insani krizle birlikte ekonomik krizin de baş göstermesi, gıda ürünleri, un ve sebzelerde yüksek fiyat artışına yol açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yemende en zor Ramazan!
Türk Kızılay'ı ekibi bölgede yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 8 yıldır süren iç savaş nedeniyle insani kriz korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Savaş gölgesinde idrak edilen sekizinci Ramazanda, insani krizle birlikte ekonomik krizin de baş göstermesi, gıda ürünleri, un ve sebzelerde yüksek fiyat artışına yol açtı.

YARDIMLARA BAĞIMLIYIZ

  • Yemenli Ahmed Hamud Said durumunu şöyle anlattı: “Savaşın gölgesinde sekizinci Ramazana girdik. Zorlu ekonomik koşullarda yaşıyoruz. Ancak bu Ramazan bizim için en ağırı oldu.” İnsanların büyük bölümünün işsiz olduğunu ve fahiş fiyatlar nedeniyle Ramazan ayında ihtiyaçlarını alacak paraları olmadığını belirten Said, “Halkın çoğunluğu dışarıdan gelen yardımlara bağlı olarak yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Kamuda görevli Abdulbasıt eş-Şumeyri de bir yıldan uzun süredir maaş alamadığını belirterek, “Aşırı yüksek fiyatlar sonucunda hayata zar zor direniyoruz. Yemen halkı artık hiçbir şey alamıyor” dedi.

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