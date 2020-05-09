Ramazan Yunanistanda sığınmacı aile ramazanı evsiz kalma korkusuyla geçiriyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Yunanistan'da sığınmacı aile ramazanı evsiz kalma korkusuyla geçiriyor

Suriye'deki savaştan kaçarak daha iyi bir yaşam için Yunanistan'a gelen Fahad ve ailesi, koronavirüsün gölgesinde girdikleri ramazan ayını evsiz kalma korkusuyla geçiriyor. Suriye'deki savaştan kaçarak Yunanistan'a gelen Fahad, "10 kişilik bir aileyiz ve sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıyayız"- "Hayatımız göç yollarında geçiyor. Tek istediğimiz, daha iyi ve güvenli bir hayat"

Haber Merkezi AA
2019’da deniz yoluyla Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısı 59 bin 726 olarak açıklanmıştı.
2019’da deniz yoluyla Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısı 59 bin 726 olarak açıklanmıştı.

Suriye'deki savaştan kaçarak daha iyi bir yaşam için Yunanistan'a gelen Fahad ve ailesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde girdikleri ramazan ayını evsiz kalma korkusuyla geçiriyor.

Suriyeli Fahad, sığınma taleplerinin işleme alınmasının ardından 8 çocuğu ve eşiyle başkent Atina'nın Kipseli bölgesinde geçici olarak bir daireye yerleştirildiğini ve 1 ay sonra kaldıkları evi boşaltmaları gerektiğini anlattı.

Bir yandan salgın tehdidi, diğer yandan evsiz kalma korkusuna rağmen oruç ibadetini aksatmayan Fahad, ''Ailemle sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıyayız.'' dedi.

  • Kendisinin Yunanistan'da iş bulma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirten Fahad, ''İş bulsam bile 10 kişinin kalabileceği bir evin kirasını karşılamam çok zor. Biz zaten Yunanistan'da kalmak istemiyoruz. Sığınma taleplerimiz sonuçlanır sonuçlanmaz Almanya'ya akrabalarımızın yanına gideceğiz.'' ifadesini kullandı.

Fahad, ailesiyle zorlu ve tehlikeli Ege yolculuğunun ardından önce Yunanistan'ın Sakız Adası'ndaki kampta, daha sonra da Riçona kampında bir süre kaldıklarını anlatarak, ''Hayatımız göç yollarında geçiyor. Tek istediğimiz, daha iyi ve güvenli bir hayat.'' dedi.

7 binden fazla sığınmacı, Ege Denizi'nden Yunan adalarına geçti

Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıların ilk durağı Yunanistan'ın Midilli, Sisam ve Sakız adaları oluyor.

2019’da deniz yoluyla Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısı 59 bin 726 olarak açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, 2020'de şimdiye kadar 7 bin 553 sığınmacı, Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçiş yaptı.

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