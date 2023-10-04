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Realme C53 satışa çıktı: Teknik özellikleri ile göz dolduruyor

Realme C53 akıllı telefon modeli satışa çıktı. realme C53, C serisinin en büyüğü olarak 4GB fiziksel RAM’in yanında 4GB’a kadar dinamik RAM ve 128GB depolama alanına sahip. Bu akıllı telefon modelinin arka ana kamerası ise 50MP yapay zeka destekli lens taşıyor. Geniş depolama alanı, hızlı şarj ve Mini Kapsül ile öne çıkan model, giriş seviyesi için birçok özellik barındırıyor. Realme C53 fiyatı ne kadar? İşte Realme C53 teknik özellikleri.

11:35 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Realme C53 fiyatı özellikleri

Realme C53 fiyatı özellikleri

Realme C53, piyasaya sürülen orta sınıf bir akıllı telefondur. 1080x2400 piksel çözünürlüğe sahip 6,74 inç IPS LCD ekrana sahiptir.
Realme C53
telefon, Unisoc Tiger T612 işlemci tarafından destekleniyor ve 6 GB'a kadar RAM ve 128 GB depolama alanıyla birlikte geliyor.

Realme C53 teknik özellikleri neler?

Realme C53, 108MP ana sensör, 2MP makro sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Öne bakan kamera 16MP çözünürlüğe sahiptir.

Telefon, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 ile çalışıyor ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bataryaya sahip. Realme C53 iki renkte mevcuttur: Şampiyon Altın ve Parlayan Siyah.

Realme C53 fiyatı ne kadar?

Realme C53'ün fiyatı
, diğer akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında oldukça uygundur.

Realme C53'ün Türkiye'deki fiyatı, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı için 5.545 TL, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için ise 6.499 TL'dir.


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