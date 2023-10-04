Realme C53 fiyatı özellikleri
Realme C53 teknik özellikleri neler?
Realme C53, 108MP ana sensör, 2MP makro sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Öne bakan kamera 16MP çözünürlüğe sahiptir.
Telefon, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 ile çalışıyor ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bataryaya sahip. Realme C53 iki renkte mevcuttur: Şampiyon Altın ve Parlayan Siyah.
Realme C53 fiyatı ne kadar?
Realme C53'ün Türkiye'deki fiyatı, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı için 5.545 TL, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için ise 6.499 TL'dir.