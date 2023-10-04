Akıllı telefonlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Günlük hayatımızdaki birçok şeyi kolaylaştırmaya yardımcı olurlar. En son çıkan telefon modelleri de ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleniyor ve hayatlarımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Yeni çıkan telefon modelleri arasında Samsung Galaxy S23 ile iPhone 15 serisi de bulunmakta. En yeni ve en iyi akıllı telefonlar hangileri, özellikleri neler, birlikte inceleyelim.