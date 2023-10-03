Türkiye’de çok uzun zamandır yer alan firmalardan Realme, bugün Realme GT3 modeli için Türkiye macerasına başladı. Genel olarak Realme GT3, çok havalı olmasının yanı sıra, Pulse Arayüzü, telefonunuza hayat verecek özel efektler sunar, telefonunuzla her zamankinden daha sezgisel bir etkileşim kurmanızı sağlar. İyi bir performans, güzel bir ekran ve hızlı şarj olan bir pil sunan, her yönüyle harika bir akıllı telefon. Bütçenizi zorlamadan amiral gemisi telefonu arayan kullanıcılar için iyi bir seçimdir.