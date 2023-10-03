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Realme GT3 Türkiye'de satışa sunuldu

Realme GT3 modeli ile Türkiye pazarına girdi. Realme GT3, piyasaya sürülen amiral gemisi bir akıllı telefondur. Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden alır, 144Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç AMOLED ekrana ve 50MP ana sensörlü üçlü kamera sistemine sahiptir. GT3 ayrıca 150W hızlı şarj desteğine sahip 4600mAh bataryaya sahip. Peki Realme GT3 fiyatı ne kadar? İşte Realme GT3 teknik özellikleri.

10:23 . 3/10/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Realme GT3 fiyatı ve teknik özellikleri

Realme GT3 fiyatı ve teknik özellikleri

Türkiye’de çok uzun zamandır yer alan firmalardan Realme, bugün Realme GT3 modeli için Türkiye macerasına başladı. Genel olarak Realme GT3, çok havalı olmasının yanı sıra, Pulse Arayüzü, telefonunuza hayat verecek özel efektler sunar, telefonunuzla her zamankinden daha sezgisel bir etkileşim kurmanızı sağlar. İyi bir performans, güzel bir ekran ve hızlı şarj olan bir pil sunan, her yönüyle harika bir akıllı telefon. Bütçenizi zorlamadan amiral gemisi telefonu arayan kullanıcılar için iyi bir seçimdir.

Realme GT3 özellikleri neler?

Realme GT3'ün bazı temel özellikleri şunlardır:

Amiral gemisi işlemci
: Snapdragon 8+ Gen 1, mevcut en güçlü mobil işlemcilerden biridir ve GT3'ün en zorlu görevlerin bile kolaylıkla üstesinden gelebilmesini sağlar.
144Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran
: GT3'ün ekranı parlak, keskin ve duyarlıdır ve yüksek yenileme hızı, onu oyun oynamak ve video izlemek için ideal kılar.
50MP ana sensörlü üçlü kamera sistemi
: GT3'ün kamera sistemi, çeşitli koşullarda mükemmel fotoğraflar ve videolar çekme kapasitesine sahiptir.
150W hızlı şarj
: GT3'ün pili 15 dakikanın biraz üzerinde bir sürede tamamen şarj edilebiliyor ve bu da onu piyasadaki en hızlı şarj olan akıllı telefonlardan biri yapıyor.

Realme GT3 fiyatı ne kadar?

Realme GT3 16GB+1TB Puslu Siyah 33.999 TL

Realme GT 128 GB (Realme Türkiye Garantili) 16.499,00 TL

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