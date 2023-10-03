Realme GT3 fiyatı ve teknik özellikleri
Türkiye’de çok uzun zamandır yer alan firmalardan Realme, bugün Realme GT3 modeli için Türkiye macerasına başladı. Genel olarak Realme GT3, çok havalı olmasının yanı sıra, Pulse Arayüzü, telefonunuza hayat verecek özel efektler sunar, telefonunuzla her zamankinden daha sezgisel bir etkileşim kurmanızı sağlar. İyi bir performans, güzel bir ekran ve hızlı şarj olan bir pil sunan, her yönüyle harika bir akıllı telefon. Bütçenizi zorlamadan amiral gemisi telefonu arayan kullanıcılar için iyi bir seçimdir.
Realme GT3 özellikleri neler?
Realme GT3'ün bazı temel özellikleri şunlardır:
Realme GT3 fiyatı ne kadar?
Realme GT3 16GB+1TB Puslu Siyah 33.999 TL
Realme GT 128 GB (Realme Türkiye Garantili) 16.499,00 TL