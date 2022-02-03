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Recep Ayının İlk 10 Günü Çekilecek Tesbihler, Recep Ayı İlk On Günü Zikir ve Duaları

Mübarek üç ayların ilk ayı olan Recep ayı başladı, Müslüman aleminin heyecanla beklediği Regaip Kandili geldi çattı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hicri Takvim göz önünde bulundurularak hazırlanan dini günler takvimine göre bu yıl 3 Şubat Perşembe günü yani bugün Müslümanlar tarafından Regaip Kandili olarak kutlanıyor. Regaib kandilinde dua ve tesbih çekmek isteyen kişiler Recep ayında okunması gereken zikirleri araştırıyor. Recep ayının ilk on günü hangi dualar okunuyor? Recep ayının 10 günü okunacak zikirler ve dualar neler? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Ayının İlk 10 Günü Çekilecek Tesbihler, Recep Ayı İlk On Günü Zikir ve Duaları
recep ayı

İslam alemi için oldukça önemli ve anlamlı günler arasında yer alan "Regaib Kandili'nde" ibadet etmek ve dualar - sureler okuyarak bu önemli geceyi geçirmek isteyenler "Regaip Kandili İbadetlerine ilişkin bilgileri öğrenmek amacıyla Regaip Kandili ibadetleri araştırılırken Recep ayının ilk on gününde yapılacak dualar, zikir ve tesbihler sorgulanıyor.

RECEP AYININ İLK 10 GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Recep Ayının İlk On Gününde Okunacak Dua:

“Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”

Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-Hayyi’l-Kayyûm.

Recep Ayının İkinci On Gününde Okunacak Dua:

“Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”

Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-ehadis-samed.

Recep Ayının Üçüncü On Gününde Okunacak Dua:

“Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”

Ardından yüz defa: Sübhânallâhi’l-Ğafûri’r-Rahîm.

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