Recep Ayının İlk 10 Günü Çekilecek Tesbihler, Recep Ayı İlk On Günü Zikir ve Duaları

İslam alemi için oldukça önemli ve anlamlı günler arasında yer alan "Regaib Kandili'nde" ibadet etmek ve dualar - sureler okuyarak bu önemli geceyi geçirmek isteyenler "Regaip Kandili İbadetlerine ilişkin bilgileri öğrenmek amacıyla Regaip Kandili ibadetleri araştırılırken Recep ayının ilk on gününde yapılacak dualar, zikir ve tesbihler sorgulanıyor.

RECEP AYININ İLK 10 GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Recep Ayının İlk On Gününde Okunacak Dua:

“Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”

Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-Hayyi’l-Kayyûm.

Recep Ayının İkinci On Gününde Okunacak Dua:

“Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”

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Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-ehadis-samed.

Recep Ayının Üçüncü On Gününde Okunacak Dua:

“Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”

Ardından yüz defa: Sübhânallâhi’l-Ğafûri’r-Rahîm.

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