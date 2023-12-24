Redmi Note 13 Pro fiyatı özellikleri
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Telefonun ana kamerası,
akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan en yüksek çözünürlüklü kamera olan 200MP sensördür. Ayrıca 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamera da bulunuyor. Öne bakan kamera 16MP sensördür.
Redmi Note 13 Pro
, Android 13 tabanlı MIUI 14'ü çalıştırır. Üç renkte mevcuttur: siyah, beyaz ve mavi.
Redmi Note 13 Pro model özellikleri
Redmi Note 13 Pro model özellikleri
İşte
Redmi Note 13 Pro'nun özellikleri
nin bir özeti:
- Ekran: 6,67 inç OLED, 1220x2712 piksel, 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
- RAM: 8GB veya 16GB
- Depolama: 128 GB, 256 GB veya 512 GB
- Arka kamera: 200MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro
- Ön kamera: 16 MP
- Pil: 5000mAh, 67W hızlı şarj
- Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI 14
Redmi Note 13 Pro, geniş ekrana, güçlü performansa ve iyi bir kamera sistemine sahip bir telefon arayan orta sınıf akıllı telefon kullanıcıları için iyi bir seçenek. Aynı zamanda nispeten uygun fiyatlı, bu da onu fiyat için iyi bir değer haline getiriyor.
Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı
Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı
- 12 GB RAM ve 256 GB depolama - 274 dolar
- 12 GB RAM ve 512 GB depolama - 300 dolar
- 16 GB RAM ve 512 GB depolama - 315 dolar
Xiaomi 13 fiyatı
Xiaomi 13 fiyatı
Resmi Xiaomi sitesinde açıklanan fiyat bilgilerine göre
Xiaomi 13 Lite fiyatı
15.999 TL,
Xiaomi 13 Pro fiyatı
38.999 TL ve Xiaomi 13 fiyatı 28.599 TL olarak belirlenmiş.
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1 saat önce