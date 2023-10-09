Redmi Note 12 özellikleri ve fiyatı
Redmi Note 12 özellikleri neler?
Redmi Note 12'nin Türkiye'de satılan modelinde; 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde, 395 ppi renk derinliğine sahip ekran, Qualcomm Snapdragon 685 yonga seti, 8 çekirdeğe sahip, 2.8 GHz hızlı cpu (işlemci), 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza seçenekleri, 50 + 8 + 2 MP çözünürlüğe sahip 3 adet arka kamera, 13 MP çözünürlüğe sahip 1 adet ön kamera, 5000 mAh pil kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği ile gelmekte.
Yurt dışında satılan Redmi Note 12 5G serisinde fark olarak; 5G bağlantı seçeneği sunması, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti, 2 GHz cpu, 48 + 8 + 2 MP arka kamera dizilimi bulunuyor.
Redmi Note 12 fiyatı ne kadar?
Xiaomi Redmi Note 12 8 GB RAM / 128 GB 9.245 TL
Redmi Note 12 Pro teknik özellikleri neler?
Redmi Note 12 Pro'nun Türkiye'de satılan modelinde; 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde, 395 ppi renk derinliğine sahip ekran, Qualcomm Snapdragon 732G yonga seti, 8 çekirdeğe sahip, 2.2 GHz hızlı cpu (işlemci), 6 GB/8 GB RAM, 128 GB/256 GB dahili hafıza seçenekleri, 108 + 8 + 2 + 2 MP çözünürlüğe sahip 4 adet arka kamera dizilimi, 16 MP çözünürlüğe sahip 1 adet ön kamera, 5000 mAh pil kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği gibi özellikleri bulunmakta.
Yurt dışında satılan Redmi Note 12 Pro 5G serisinde fark olarak; 5G bağlantı seçeneği sunması, MediaTek Dimensity 1080 yonga seti, 2.6 GHz cpu, 50 + 8 + 2 MP arka kamera dizilimi bulunuyor.
Redmi Note 12 Pro fiyatı ne kadar?
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB 8 GB Ram (Xiaomi Türkiye Garantili) 12.320,22 TL
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus özellikleri nedir?
Ülkemizde satışı bulunmayan Redmi Note 12 Pro+; 5G desteği, 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde, 395 ppi renk derinliğine sahip ekran, MediaTek Dimensity 1080 yonga seti, 8 çekirdeğe sahip, 2.6 GHz hızlı cpu (işlemci), 8 GB/12 GB RAM, 256 GB dahili hafıza, 200 + 8 + 2 MP çözünürlüğe sahip 3 adet arka kamera, 16 MP çözünürlüğe sahip 1 adet ön kamera, 5000 mAh pil kapasitesi, 120W hızlı şarj desteği gibi özellikleri mevcut.
Redmi Note 12 Pro Plus fiyatı ne kadar?
Redmi Note 12 Pro Plus (12/256 )10.199 TL