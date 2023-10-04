Redmi Note 13 Pro fiyatı özellikleri
Redmi Note 13 Pro model özellikleri
İşte Redmi Note 13 Pro'nun temel özelliklerinin bir özeti:
- Ekran: 6,67 inç OLED, 1220x2712 piksel, 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
- RAM: 8GB veya 16GB
- Depolama: 128 GB, 256 GB veya 512 GB
- Arka kamera: 200MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro
- Ön kamera: 16 MP
- Pil: 5000mAh, 67W hızlı şarj
- Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI 14
Redmi Note 13 Pro, geniş ekrana, güçlü performansa ve iyi bir kamera sistemine sahip bir telefon arayan orta sınıf akıllı telefon kullanıcıları için iyi bir seçenek. Aynı zamanda nispeten uygun fiyatlı, bu da onu fiyat için iyi bir değer haline getiriyor.
Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı
12 GB RAM ve 256 GB depolama - 274 dolar
12 GB RAM ve 512 GB depolama - 300 dolar
16 GB RAM ve 512 GB depolama - 315 dolar
Xiaomi 13 fiyatı
Resmi Xiaomi sitesinde açıklanan fiyat bilgilerine göre Xiaomi 13 Lite fiyatı 15.999 TL, Xiaomi 13 Pro fiyatı 38.999 TL ve Xiaomi 13 fiyatı 28.599 TL olarak belirlenmiş.