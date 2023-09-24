Genel olarak, Xiaomi Redmi K70 Pro çok etkileyici bir telefon olacak şekilde şekilleniyor. Çok uygun bir fiyata harika bir özellik ve performans kombinasyonu sunar. Yeni bir amiral gemisi akıllı telefon arıyorsanız Redmi K70 Pro kesinlikle dikkate alınmaya değer.

Redmi K70 Pro özellikleri

Ekran: 6,7 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Bellek: 8GB/12GB/16GB

Depolama: 128GB/256GB/512GB

Arka kameralar: 50MP ana sensör + 8MP ultra geniş sensör + 5MP makro sensör

Ön kamera: 32MP

Pil: 120W hızlı şarjlı 5000mAh

Bu özellikler doğruysa Redmi K70 Pro oldukça etkileyici bir telefon olacak. Sorunsuz bir yenileme hızına sahip geniş, yüksek çözünürlüklü bir ekrana, Qualcomm'un en yeni ve en iyi işlemcisine, bol miktarda RAM ve depolama alanına, çok yönlü bir kamera sistemine ve hızlı şarjlı büyük bir pile sahip olacak.

Redmi K70 Pro fiyatı ne kadar, belli oldu mu?

Redmi K70 Pro'nun özellikle piyasadaki diğer amiral gemisi akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında oldukça uygun fiyatlı olması da bekleniyor.

Redmi K70 Pro'nun fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak söylentilere göre 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olacak. Bu fiyat, diğer üst düzey akıllı telefonlara kıyasla oldukça uygun. Redmi K70 Pro'nun 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip temel modeli 15.000 TL civarında olabilir. 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip orta model ise 17.000 TL civarında olabilir. 16GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip üst düzey model ise 20.000 TL civarında olabilir.

Xiaomi Redmi K70 Pro'dan bekleyebileceğiniz şeylerden bazıları:

Süper akıcı performans : Snapdragon 8 Gen 3, piyasadaki en hızlı mobil işlemcilerden biridir, dolayısıyla Redmi K70 Pro'nun en zorlu görevleri bile kolaylıkla yerine getirmesini bekleyebilirsiniz.

Muhteşem ekran: 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran, video izlemek, oyun oynamak ve internette gezinmek için mükemmeldir.

Çok yönlü kamera sistemi : 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör ve 5 MP makro sensör, çeşitli durumlarda harika fotoğraflar çekmenize olanak tanır.