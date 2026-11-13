ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026: ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Vapur seferleri iptal mi son dakika 2026! Vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal oldu?

İstanbul ve Marmara Denizi çevresinde etkisini artıran kuvvetli lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. 13 Kasım 2026 Cuma günü olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinden itibaren işe ve okula gitmek için deniz ulaşımını kullanmayı planlayan vatandaşlar, seferlerin güncel durumunu araştırmaya başladı. Özellikle Şehir Hatları, İDO ve BUDO tarafından yapılan duyurular yakından takip edilirken, iptal edilen hatların hangileri olduğu merak ediliyor. Lodosun etkisini sürdürmesiyle birlikte yolcular, planlarını güncellemek için yeni açıklamalara odaklandı. Peki, 13 Kasım Cuma günü hangi vapur seferleri iptal edildi? İDO ve BUDO'da hangi hatlarda ulaşım durduruldu? Seferler yeniden başlayacak mı? İşte güncel iptal seferleri listesi...