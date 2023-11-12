Redmi K70 Pro özellikleri ve fiyatı
Redmi K70 Pro özellikleri
- Ekran: 6,7 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 8GB/12GB/16GB
- Depolama: 128GB/256GB/512GB
- Arka kameralar: 50MP ana sensör + 8MP ultra geniş sensör + 5MP makro sensör
- Ön kamera: 32MP
- Pil: 120W hızlı şarjlı 5000mAh
Redmi K70 Pro fiyatı ne kadar, belli oldu mu?
Süper akıcı performans: Snapdragon 8 Gen 3, piyasadaki en hızlı mobil işlemcilerden biridir, dolayısıyla Redmi K70 Pro'nun en zorlu görevleri bile kolaylıkla yerine getirmesini bekleyebilirsiniz.
Muhteşem ekran: 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran, video izlemek, oyun oynamak ve internette gezinmek için mükemmeldir.
Çok yönlü kamera sistemi: 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör ve 5 MP makro sensör, çeşitli durumlarda harika fotoğraflar çekmenize olanak tanır.
Uzun pil ömrü: 120W hızlı şarjlı 5000mAh pil, pilin bitmesi endişesi olmadan telefonunuzu gün boyu kullanabileceğiniz anlamına gelir.