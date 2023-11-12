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Redmi K70 Pro, Xiaomi'nin amiral gemisi olacak: İşte tasarımı ve ortaya çıkan özellikleri

Xiaomi Redmi K70 Pro, Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonudur. 2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve muhtemelen piyasadaki en güçlü Android telefonlardan biri olacak. Sorunsuz bir yenileme hızına sahip geniş, yüksek çözünürlüklü bir ekrana, Qualcomm'un en yeni ve en iyi işlemcisine, bol miktarda RAM ve depolama alanına, çok yönlü bir kamera sistemine ve hızlı şarjlı büyük bir pile sahip olacak. İşte Redmi K70 merak edilen tasarımı ve ortaya çıkan özellikleri.

17:09 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 17:09 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Redmi K70 Pro özellikleri ve fiyatı

Redmi K70 Pro özellikleri ve fiyatı

Genel olarak,
Redmi K70 Pro çok etkileyici bir telefon olacak şekilde şekilleniyor. Çok uygun bir fiyata harika bir özellik ve performans kombinasyonu sunar.
'nin Yeni bir amiral gemisi akıllı telefon arıyorsanız
Redmi K70 Pro
kesinlikle dikkate alınmaya değer.

Redmi K70 Pro özellikleri

  • Ekran: 6,7 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
  • Bellek: 8GB/12GB/16GB
  • Depolama: 128GB/256GB/512GB
  • Arka kameralar: 50MP ana sensör + 8MP ultra geniş sensör + 5MP makro sensör
  • Ön kamera: 32MP
  • Pil: 120W hızlı şarjlı 5000mAh
Bu özellikler doğruysa Redmi K70 Pro oldukça etkileyici bir telefon olacak. Sorunsuz bir yenileme hızına sahip geniş, yüksek çözünürlüklü bir ekrana,
Qualcomm
'un en yeni ve en iyi işlemcisine, bol miktarda RAM ve depolama alanına, çok yönlü bir kamera sistemine ve hızlı şarjlı büyük bir pile sahip olacak.

Redmi K70 Pro fiyatı ne kadar, belli oldu mu?

Redmi K70 Pro'
nun özellikle piyasadaki diğer amiral gemisi akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında oldukça uygun fiyatlı olması da bekleniyor.
Redmi K70 Pro fiyatı
henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak söylentilere göre 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olacak. Bu fiyat, diğer üst düzey akıllı telefonlara kıyasla oldukça uygun.
Redmi K70 Pro'nun 8GB RAM
ve
128GB depolama alanı
na sahip temel modeli 15.000 TL civarında olabilir. 1
2GB RAM ve 256GB depolama alanı
na sahip orta model ise 17.000 TL civarında olabilir.
16GB RAM ve 512GB depolama alanı
na sahip üst düzey model ise 20.000 TL civarında olabilir.
Xiaomi Redmi K70 Pro'dan bekleyebileceğiniz şeylerden bazıları:

Süper akıcı performans: Snapdragon 8 Gen 3, piyasadaki en hızlı mobil işlemcilerden biridir, dolayısıyla Redmi K70 Pro'nun en zorlu görevleri bile kolaylıkla yerine getirmesini bekleyebilirsiniz.

Muhteşem ekran: 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran, video izlemek, oyun oynamak ve internette gezinmek için mükemmeldir.

Çok yönlü kamera sistemi: 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör ve 5 MP makro sensör, çeşitli durumlarda harika fotoğraflar çekmenize olanak tanır.

Uzun pil ömrü: 120W hızlı şarjlı 5000mAh pil, pilin bitmesi endişesi olmadan telefonunuzu gün boyu kullanabileceğiniz anlamına gelir.

#Xiaomi
#Redmi K70 Pro
#Xiaomi Redmi K70 Pro özellikleri
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