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Vergisiz Xiaomi telefon fiyatı

Xiaomi fiyatları merak ediliyor. Xiaomi telefonlar, fiyat performans açısından oldukça iyidir. Xiaomi'nin en üst seviye telefon modeli olan Xiaomi 13 Pro, güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü ekran ve gelişmiş kamera sistemi ile dikkat çekmektedir. Xiaomi 12: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro'nun daha uygun fiyatlı bir modelidir. Şık tasarımı, güçlü işlemcisi ve uzun pil ömrü ile öne çıkmaktadır. İşte detaylar.

15:38 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Vergisiz Xiaomi telefon fiyatı ne kadar?

Vergisiz Xiaomi telefon fiyatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan sonra öğrenciler vergisiz telefon satış fiyatlarını sorguluyor. Öğrencilerin en çok merak ettiği akıllı telefon modelleri arasında Xiaomi fiyatı yer alıyor. Peki, Xiaomi vergisiz fiyatı ne kadar? Xiaomi 13 Pro vergisiz fiyatı ne kadar? İşte cevapları.

Xiaomi telefon modelleri ve özellikleri

Xiaomi
, akıllı telefon pazarında oldukça popüler olan bir markadır. Şirket, her bütçeye uygun farklı modeller sunmaktadır. Xiaomi'nin en popüler telefon modelleri şunlardır:
Xiaomi 12 Pro:
Xiaomi'nin en üst seviye telefon modeli olan Xiaomi 12 Pro, güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü ekran ve gelişmiş kamera sistemi ile dikkat çekmektedir.
Xiaomi 12
: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro'nun daha uygun fiyatlı bir modelidir. Şık tasarımı, güçlü işlemcisi ve uzun pil ömrü ile öne çıkmaktadır.
Xiaomi 12 Lite
: Xiaomi 12 Lite, Xiaomi'nin en hafif ve en ince telefonudur. Şık tasarımı, güçlü işlemcisi ve uzun pil ömrü ile dikkat çekmektedir.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro
: Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi'nin en çok satan telefon modellerinden biridir. Yüksek çözünürlüklü ekran, güçlü işlemci ve gelişmiş kamera sistemi ile öne çıkmaktadır.
Xiaomi Redmi Note 11
: Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro'nun daha uygun fiyatlı bir modelidir. Şık tasarımı, güçlü işlemcisi ve uzun pil ömrü ile öne çıkmaktadır.

Xiaomi nin en ucuz telefonu hangisi?

Satışta olan en ucuz cep telefonu modellerimiz aşağıdadır: Xiaomi Redmi 10C 64GB 4GB RAM Okyanus Mavi Cep Telefonu 5.499,00 TL.

Xiaomi Redmi 12C 128GB 4GB RAM Grafit Grisi Cep Telefonu 5.499,00 TL.

Xiaomi telefon fiyatları

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Xiaomi 13, 13 Pro, Xiaomi 12, 12 Pro vergisiz fiyatı ne kadar olur? İşte telefon vergili vergisiz fiyatları

Xiaomi 13 vergili telefon fiyatı
39.999 TL
Xiaomi 13 vergisiz telefon fiyatı
22.999 TL
Xiaomi 13 Pro vergili telefon fiyatı
44.999 TL
Xiaomi 13 Pro vergisiz telefon fiyatı
26.999 TL
Xiaomi 13 Lite vergili telefon fiyatı
19.599 TL
Xiaomi 13 Lite vergisiz telefon fiyatı
10.299 TL
Xiaomi 12 vergi dahil telefon fiyatı
25.999 TL
Xiaomi 12 vergisiz telefon fiyatı
8.999 TL
Xiaomi 12 Pro vergi dahil telefon fiyatı
28.999 TL
Xiaomi 12 Pro vergisiz telefon fiyatı
11.999 TL

Oppo ve Xiaomi aynı mı?

Bir diğer Çinli teknoloji devi Xiaomi, Oppo'ya göre daha genç bir şirket diyebiliriz. Şirketin kurucusu Lei Jun, Xiaomi'nin temellerini 2010 yılında attı. Herkes için erişilebilir ve kaliteli teknoloji görüşüyle yola çıkan Jun, kısa sürede şirketi global bir şirket hâline getirmeyi başardı.

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23 dakika önce
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Vergisiz Xiaomi telefon fiyatı