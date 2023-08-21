Vergisiz Xiaomi telefon fiyatı ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan sonra öğrenciler vergisiz telefon satış fiyatlarını sorguluyor. Öğrencilerin en çok merak ettiği akıllı telefon modelleri arasında Xiaomi fiyatı yer alıyor. Peki, Xiaomi vergisiz fiyatı ne kadar? Xiaomi 13 Pro vergisiz fiyatı ne kadar? İşte cevapları.
Xiaomi telefon modelleri ve özellikleri
Xiaomi nin en ucuz telefonu hangisi?
Satışta olan en ucuz cep telefonu modellerimiz aşağıdadır: Xiaomi Redmi 10C 64GB 4GB RAM Okyanus Mavi Cep Telefonu 5.499,00 TL.
Xiaomi Redmi 12C 128GB 4GB RAM Grafit Grisi Cep Telefonu 5.499,00 TL.
Xiaomi telefon fiyatları
Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Xiaomi 13, 13 Pro, Xiaomi 12, 12 Pro vergisiz fiyatı ne kadar olur? İşte telefon vergili vergisiz fiyatları
Oppo ve Xiaomi aynı mı?
Bir diğer Çinli teknoloji devi Xiaomi, Oppo'ya göre daha genç bir şirket diyebiliriz. Şirketin kurucusu Lei Jun, Xiaomi'nin temellerini 2010 yılında attı. Herkes için erişilebilir ve kaliteli teknoloji görüşüyle yola çıkan Jun, kısa sürede şirketi global bir şirket hâline getirmeyi başardı.