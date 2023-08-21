Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan sonra öğrenciler vergisiz telefon satış fiyatlarını sorguluyor. Öğrencilerin en çok merak ettiği akıllı telefon modelleri arasında Xiaomi fiyatı yer alıyor. Peki, Xiaomi vergisiz fiyatı ne kadar? Xiaomi 13 Pro vergisiz fiyatı ne kadar? İşte cevapları.