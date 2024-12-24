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24 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları

24 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları

09:1924/12/2024, Salı
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Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de 24 Aralık 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. 2872 sayılı çevre kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ ile 2025 yılına ait genel yatırım ve finansman programının uygulanmasına dair usul ve esasların belirlenmesine dair tebliğ yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Aralık 2024 tarihli ve 32762 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi bugün Gazete yayınlanan kararlarla bilgilendirme damgasını vurdu. Yeni Resmi Gazete kararları, ekonomik düzenlemelerden yasal değişikliklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Güncel Resmi Gazete metinlerini takip ederek son dakika gelişmelerine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Aralık 2024 tarihli ve 32762 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2025/1)

– 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

– Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/26)

– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2024 Tarihli ve 13093, 13100, 13101-1, 13101-2, 13101-3, 13102, 13103, 13104, 13107, 13108, 13109, 13110, 13111, 13112, 13113, 13114, 13115 ve 13118 (1-211) Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2024/5, K: 2024/11)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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