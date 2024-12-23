Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti bulunmaktadır. Bu sembol, Türk milletinin binlerce yıla dayanan zengin tarihini ve köklü devlet geleneğini simgelemektedir. Peki, İşte Cumhurbaşkanlığı forsunda hangi devletler vardır? Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın anlamı...
Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan yıldızların anlamı nedir? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti hangisidir?
Cumhurbaşkanlığı Forsu Önemi
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsu, Türkiye'yi, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nı ve cumhurbaşkanını temsil eden, Türkiye'nin resmî simgelerinden biri. Fors, Türk bayrağı ve cumhurbaşkanlığı armasının birleşiminden oluşmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Forsundaki Devletler
Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 Türk devleti şu şekilde sıralanır:
Büyük Hun İmparatorluğu
Batı Hun İmparatorluğu
Avrupa Hun İmparatorluğu
Ak Hun İmparatorluğu
Göktürk Kağanlığı
Avar Kağanlığı
Hazar Kağanlığı
Uygur Kağanlığı
Karahanlılar
Gazneliler
Büyük Selçuklu Devleti
Harzemşahlar
Altın Orda Devleti
Timur İmparatorluğu
Babür İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu
Bu devletler, Türk milletinin tarihte kurduğu büyük imparatorlukların ve devlet geleneğinin bir özeti niteliğindedir.