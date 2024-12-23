Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan yıldızların anlamı nedir? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti hangisidir?

Cumhurbaşkanlığı Forsu Önemi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsu, Türkiye'yi, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nı ve cumhurbaşkanını temsil eden, Türkiye'nin resmî simgelerinden biri. Fors, Türk bayrağı ve cumhurbaşkanlığı armasının birleşiminden oluşmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki Devletler

Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 Türk devleti şu şekilde sıralanır:

Büyük Hun İmparatorluğu

Batı Hun İmparatorluğu

Avrupa Hun İmparatorluğu

Ak Hun İmparatorluğu

Göktürk Kağanlığı

Avar Kağanlığı

Hazar Kağanlığı

Uygur Kağanlığı

Karahanlılar

Gazneliler

Büyük Selçuklu Devleti

Harzemşahlar

Altın Orda Devleti

Timur İmparatorluğu

Babür İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu

Bu devletler, Türk milletinin tarihte kurduğu büyük imparatorlukların ve devlet geleneğinin bir özeti niteliğindedir.







