Resmi bugün Gazete yayınlanan kararlarla bilgilendirme damgasını vurdu. Yeni Resmi Gazete kararları, ekonomik düzenlemelerden yasal değişikliklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Güncel Resmi Gazete metinlerini takip ederek son dakika gelişmelerine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Aralık 2024 tarihli ve 32764 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.