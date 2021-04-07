Reyting Sonuçları Salı: Dünün birincisi kim oldu?

Reyting Sonuçları Salı sıralaması merak ediliyor. 6 Nisan Reyting sonuçları sıralamasında birinci yapımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye televizyonlarındaki dizi ve programlar 5 Nisan 2021 Pazartesi günü yine reyting alabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Dün akşam yayınlananlar arasında Hekimoğlu, EDHO, Güldür güldür, Baraj ve Masumlar Apartmanı yer aldı. Peki, 6 Nisan 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, salı reyting sonuçları ile ilgili son durum.

REYTİNG SONUÇLARI SALI 6 NİSAN 2021

Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 5 Nisan 2021 akşamındaki yarışta Hekimoğlu, EDHO, Güldür güldür, Baraj ve Masumlar Apartmanı kıyasıya mücadele verdi. Ancak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 6 Nisan 2021 Reyting sonuçları Salı sıralaması için haberimizi takip edin. Sonuçlar açıklandığında ayrıntılar güncellenecektir.

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6 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

Dün akşam TV ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımlar ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

23:15 Kırmızı Kamyon

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşkı- ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çok Güzel Hareketler

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro

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18:30 Star Haber

20:00 Son Hava Bükücü

22:30 Yerli Dizi

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Baraj

23:45 Masumiyet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Acemi Anneler

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17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021