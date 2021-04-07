Reyting Sonuçları Salı: Dünün birincisi kim oldu?

Reyting Sonuçları Salı sıralaması merak ediliyor. 6 Nisan Reyting sonuçları sıralamasında birinci yapımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye televizyonlarındaki dizi ve programlar 5 Nisan 2021 Pazartesi günü yine reyting alabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Dün akşam yayınlananlar arasında Hekimoğlu, EDHO, Güldür güldür, Baraj ve Masumlar Apartmanı yer aldı. Peki, 6 Nisan 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, salı reyting sonuçları ile ilgili son durum.
REYTİNG SONUÇLARI SALI 6 NİSAN 2021
Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 5 Nisan 2021 akşamındaki yarışta Hekimoğlu, EDHO, Güldür güldür, Baraj ve Masumlar Apartmanı kıyasıya mücadele verdi. Ancak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 6 Nisan 2021 Reyting sonuçları Salı sıralaması için haberimizi takip edin. Sonuçlar açıklandığında ayrıntılar güncellenecektir.
6 NİSAN TV YAYIN AKIŞI
Dün akşam TV ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımlar ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Kırmızı Kamyon
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı- ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Son Hava Bükücü
22:30 Yerli Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021