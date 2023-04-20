|
Reklam
Reklam
Özgün

2023 Rize Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta?

Rize bayram namazı saati, Ramazan Bayramı sevincinin yaşanmasıyla birlikte gündeme geldi. Rize Ramazan Bayram namazı saati de netlik kazandı. Rize ilimizde yaşayan vatandaşlarımız, 21 Nisan Cuma sabahı camilere akın ederek cemaatle bayram namazını büyük bir huşu ile kılacak. Diyanet'in yayımladığı 81 il namaz vakitleri ile birlikte Rize bayram namazı açıklanan saatte kılınacak. 2023 Ramazan Bayramı namazı Rize’de 06.03’te kılınacak. Peki bayram namazı kaç rekat nasıl kılınır?

09:24 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rize bayram namazı saati

Rize bayram namazı saati

Rize bayram namazı saati, Rize’de oturan vatandaşların gündeminde yer almakta. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının ardından 21 Nisan Cuma günü itibariyle İslam aleminde ve ülkemizde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel
yle Rize bayram namaz vakitleri de belli oldu. Peki Ramazan Bayramı namazı Rize’de saat kaçta kılınacak?

Rize Bayram Namazı Saati Kaç?

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, Rize’de Ramazan Bayramı namazı saat 06.03’te kılınacak.

Rize Namaz Saatleri

Rize namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Diyanet’in verilerine göre Rize namaz vakitlerine yenisafak.com’un aşağıda yer alan bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bayram namazı kaç rekat?

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte Bayram namazı 81 ilde eda edilecek. Bayram namazı 2 rekat olarak bayramın ilk günü kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

Bayram namazı birinci rekatı nasıl kılınır?

İmam, “
Allâhü ekber
” diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden “
Sübhâneke
” duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, “
Allâhü ekber
” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde “
Allâhü ekber
” diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır.
Üçüncü kere
Allâhü ekber
” diyerek
tekbir alınır
ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa “
sübhanellâhi’l-azîm
” diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice
eûzü-besmele
çeker,
Fatiha
ve
zamm-ı sûre
yi sesli olarak okur, sonra
rükû
ve
secdel
er yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

Bayram namazı ikinci rekatı nasıl kılınır?

İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, “
Fatiha
” ve “
zamm-ı sûre
”yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, “
Allâhü ekber
” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde “
Allâhü ekber
” diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa “
sübhânellahi’l-azîm
” diyecek kadar beklenir.
Üçüncü tekbirin akabinde “Allâhü ekber” diyerek rükûa varılır
. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. “
Tahiyyât
”, “
Salli
” “
Bârik
”, “
Rabbenâ âtinâ
” ve “
Rabbena’ğfirlî
” duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.
Daha sonra
İmam-hatip minbere çıkıp
bir
hutbe okur
. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye “Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

Bayramda neler yapmak sünnettir?

Bayramda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere çok sadaka vermek, İslamiyet’e doğru olarak hizmet edenlere yardım etmek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek sünnettir. Bayram gecelerini ihya eden, büyük saadete kavuşur. Kurban Bayramı geceleri, bayramın 1., 2. ve 3. gününden sonraki gecelerdir. İki hadis-i şerif: (Bayram gecelerini ihya edenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez.) [Taberanî]

Bayramın önemi nedir, Bayramda hangi ibadetler yapılır?

Bayram günlerinin de fazileti büyüktür. Kurban bayramının 1.2.3. günlerinden sonraki gecelere Kurban bayramı geceleri denir. Ramazan-ı şerifin son günü ile bayramın ilk günü arasındaki geceye de Ramazan bayramı gecesi denir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.) [İbni Mace, Taberani]

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arefe Gecesi.) [İsfehanî]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.) [İbni Asakir]

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan, [mümin], herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Bir kusuru için kimseye darılmamak gerekir.

Dargınlık olsa bile üç günden fazla sürmemeli. Şayet bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helâl değildir.) [Buhari]


#Rize
#Rize bayram namazı
#Rize bayram namazı vakti
#Rize bayram namazı saati
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.