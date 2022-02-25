İngiltere Savunma Bakanı: Rusya, istenen zaman çizelgesinin gerisinde, 450'den fazla personelini kaybetti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla personelini kaybettiğini ve Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ilk 24 saatinde ana hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını belirtti.

"Rusya, Ukrayna'nın tamamını işgal edecek"

Bakan Wallace, yaptığı basın açıklamalarında, İngiltere hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın tamamını işgal edeceğini belirtti.

Ancak Rusya'nın komşusuna karşı askeri harekatta "istenen zaman çizelgesinin gerisinde" olduğuna da işaret eden Wallace:

Bu sabah itibarıyla değerlendirmemiz, Rusya'nın ana hedeflerinden hiçbirini almadığı yönünde. Aslında beklenen zaman çizelgesinin gerisinde kaldı. 450'den fazla personel kaybettiler. Rus ordusu ilk gün ana hedefini gerçekleştiremedi ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki önemli havalimanlarından birini ele geçirmeye çalışan Rus özel kuvvetlerinin püskürtüldüğünü aktaran Wallace, Ukraynalıların burayı geri aldığını kaydetti.

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RUSYA-UKRAYNA savaşı nasıl başladı? Savaşta son durum nedir?

Rusya ile eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Ukrayna'nın arası, Kiev yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşması üzerine açıldı.

2013 yılında Ukrayna'nın Batı'ya yönelmesini engellemek için Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, AB ortaklık anlaşmasını askıya aldı. Bu karar, Ukrayna tarihinde derin krizlerin başlangıcı oldu.

2013 yılını "meydan olayları" ile uğurlayan Ukrayna yeni yılı iç karışıklıkla karşıladı. Bağımsızlık Meydanı'nda aylarca toplanan binlerce Batı yanlısı Yanukoviç'in kararını protesto etti. Rusya yanlılarının da sokaklara çıkmasıyla zaman zaman çatışmalar yaşandı. Olayların kontrolden çıkması üzerine dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Coğrafi olarak Avrupa ile Rusya arasındaki Ukrayna'nın insanları da Rus ve Batı yanlıları olarak kutuplara bölündü.

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Olaylar Kırım ve Donbas'a sıçradı. Kırım Parlamentosu askeri üniformalı, üzerlerinde hiçbir sembol ya da simge bulunmayan "silahlı, yeşil adamların" baskısıyla Kırım’ın Rusya’ya ilhakını sağlayacak referandumu yapma kararı aldı. Yerli halk olan Tatarlar ve Ukraynalıların karşı çıkarak katılmadığı 16 Mart 2014'teki tartışmalı referandumun ardından Kırım, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildi. Rusya yanlılarının işgali Kırım'la da kalmadı. Ukrayna'nın doğusundaki şehirlerde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde devletlerini ilan etti. Donbas denilen bölgede Rusya yanlılarının yasa dışı yönetimleri yaklaşık 7 yıldır sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşa dönen gerilimin son durumu nedir?

Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nde tam ateşkes ve Minsk Anlaşması'na bağlılık vurgusu yapıldı. Zirveden sonra azalan çatışmalar, kısa süre sonra daha da alevlendi. Krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı aldı. Bu kapsamda 2021 senesine kadar kapsamlı ateşkes ufak çaplı krizlere rağmen sürdürüldü.

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Rusya - Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 Şubat tarihinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını, Rus güçleri doğuda Donbas, kuzeyde Belarus ve güneyde Kırım'dan Ukrayna'ya girdiğini açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski ülkede genel seferberlik ilan etti. Gelişmeler devam ediyor.

DÜNYA Ukrayna lideri Zelenskiy'den son dakika uyarısı: Rus sabotajcılar Kiev'de