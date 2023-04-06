İttifakın üzerinde anlaştığı ilk konu, fermuar sistemi oldu. İttifakın güçlü olmadığı illerde bu sistemin uygulanması ve bu illerde karşılıklı yer değiştirme uygulamasına gidilmesi kararlaştırıldı. İYİ Parti ve CHP, bu kentlerde kendi adaylarını birbirlerinin listesinden aday olarak gösterecek. Konuyla ilgili 10 ile 12 arasında il üzerinde görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Şu ana kadar "

Bitlis, Çorum, Yozgat, Gümüşhane, Van, Malatya, Adıyaman, Amasya, Erzincan, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Düzce

ve

Rize