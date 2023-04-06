|
Reklam
Reklam
Özgün

Saadet Partisi 14 Mayıs seçimine CHP listesinden girecek

Yedili Koalisyondaki liste krizinde ortak karar çıktı. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti seçime CHP listesinden girecek. Partiler milletvekili aday listelerini 9 Nisan’a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri gerekiyor. Peki Saadet Partisi’nin CHP listesinden gireceği iller belli oldu mu? SP hangi ilde CHP listelerinden girecek? İşte Saadet'in CHP listelerinden gireceği iller listesi.

12:08 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Saadet Partisi hangi illerde CHP listesinden seçime girecek?

Saadet Partisi hangi illerde CHP listesinden seçime girecek?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, Yedili Masa içerisinde kurulmak istenen Saadet, Deva ve Gelecek Partisi ittifakından bir sonuç çıkmamıştı. Üçlü ittifak için anlaşılamadığını açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık." demişti.

Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek seçime CHP listesinden mi girecek?

Millet İttifakı’nın milletvekili aday listelerine yönelik çalışmasında sona gelindi. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Bazı illerde fermuar sistemiyle uygulanırken kalan illerde de CHP ve İYİ Parti kendi listelerini hazırlayacak.

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girecek. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması için 9 Nisan son bugün ise ittifaklara itirazların son günü.

Saadet Partisi seçime hangi ilde CHP listelerinden girecek?

CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'den 14'ye çıktığı iddia edildi.

İttifakın üzerinde anlaştığı ilk konu, fermuar sistemi oldu. İttifakın güçlü olmadığı illerde bu sistemin uygulanması ve bu illerde karşılıklı yer değiştirme uygulamasına gidilmesi kararlaştırıldı. İYİ Parti ve CHP, bu kentlerde kendi adaylarını birbirlerinin listesinden aday olarak gösterecek. Konuyla ilgili 10 ile 12 arasında il üzerinde görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Şu ana kadar "
Bitlis, Çorum, Yozgat, Gümüşhane, Van, Malatya, Adıyaman, Amasya, Erzincan, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Düzce
ve
Rize
"de fermuar sisteminin kullanılması konusunda ön uzlaşma sağlandığı iddia edildi.

AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu? 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu? 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Listelerde sürpriz isimlerimiz de olacak. Yazar, çizer ve entellektüel isimler var. Kabine ve üst yönetimini de çalışmaya başladık” diye konuştu. Peki AK Parti milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 seçim takvimine ilişkin tüm detaylar.

#Saadet Partisi
#chp
#milletvekili listesi
#2023 seçimi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.