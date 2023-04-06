Saadet Partisi hangi illerde CHP listesinden seçime girecek?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, Yedili Masa içerisinde kurulmak istenen Saadet, Deva ve Gelecek Partisi ittifakından bir sonuç çıkmamıştı. Üçlü ittifak için anlaşılamadığını açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık." demişti.
Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek seçime CHP listesinden mi girecek?
Millet İttifakı’nın milletvekili aday listelerine yönelik çalışmasında sona gelindi. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Bazı illerde fermuar sistemiyle uygulanırken kalan illerde de CHP ve İYİ Parti kendi listelerini hazırlayacak.
DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girecek. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması için 9 Nisan son bugün ise ittifaklara itirazların son günü.
Saadet Partisi seçime hangi ilde CHP listelerinden girecek?
CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'den 14'ye çıktığı iddia edildi.