Saadet Partisi hangi illerde CHP listesinden seçime girecek?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, Yedili Masa içerisinde kurulmak istenen Saadet, Deva ve Gelecek Partisi ittifakından bir sonuç çıkmamıştı. Üçlü ittifak için anlaşılamadığını açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık." demişti.
Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek seçime CHP listesinden giriyor
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde CHP Milletvekili aday listesi belli oldu. Millet İttifakı’nın milletvekili aday listelerine yönelik çalışmasında sona gelindi. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. CHP ortak listenin yer aldığı milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.
Saadet Partisi seçime hangi ilde CHP listelerinden girecek?
Millet İttifakı’nın CHP’nin listesinde yer alan bazı aday isimleri ise şu şekilde: