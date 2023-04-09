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CHP listesi 2023 Saadet Partisi milletvekili adayları belli oldu

Yedili Koalisyondaki liste krizinde ortak karar çıktı. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti seçime CHP listesinden girecek. CHP milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye kontenjan verilen listede yer alan isimler belli oldu. Peki CHP listesinden giren Saadet Partili milletvekili adayları kimler? Saadet hangi ilde CHP listelerinden giriyor? İşte Saadet'in CHP listelerinden gireceği iller ile milletvekili adayları isim listesi.

17:45 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Saadet Partisi hangi illerde CHP listesinden seçime girecek?

Saadet Partisi hangi illerde CHP listesinden seçime girecek?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, Yedili Masa içerisinde kurulmak istenen Saadet, Deva ve Gelecek Partisi ittifakından bir sonuç çıkmamıştı. Üçlü ittifak için anlaşılamadığını açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık." demişti.

Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek seçime CHP listesinden giriyor

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde CHP Milletvekili aday listesi belli oldu. Millet İttifakı’nın milletvekili aday listelerine yönelik çalışmasında sona gelindi. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. CHP ortak listenin yer aldığı milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

Saadet Partisi seçime hangi ilde CHP listelerinden girecek?

Millet İttifakı’nın CHP’nin listesinde yer alan bazı aday isimleri ise şu şekilde:

Saadet Partisi
: Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Mesut Doğan, Birol Aydın, Abdullah Akın, Mehmet İslam, Necmettin Çalışkan, Mahmut Arıkan, Hasan Bitmez, Muhammed Yıldız, Ali Fethi Gürler.
DEVA Partisi
: Elif Esen, Hasan Karal, Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Evrim Rızvanoğlu, Sadullah Ergin, İdris Şahin, Sadullah Kısacık, Seda Kaya Ösen, Ahmet Yıldız, Ertuğrul Kaya İrfan Karadutlu, Burhan Bahadır Özsoy, Selma Aliye Kavaf, Mehmet Emin Ekmen, Ahmet Tüysüz, Doğa Şanlıoğlu.
Gelecek Partisi
: Fevzi Donat, Selim Temurci, Mesih Şahin, Doğan Demir, Mustafa Nedim Yamalı, Zülküf Arslan, Serap Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Yeşil.
Demokrat Parti
: Cemal Enginyurt, Haydar Altıntaş, Mehmet Salih Uzun.
İYİ Parti
: İrem Yaman, Ahmet Ersagun Yücel, Berna Sukas, Onur Aydın (yazar-yönetmen-müzisyen-senarist), Köksal Toptan.
AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu? 2023 seçimi milletvekili adayları
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