Okulların açılmasına kısa bir süre eğitim öğretim için gerekli ihtiyaçlar için her yıl kırtasiye yardımı ödeneği veriliyor. 12 Eylül'de başlayacak okulların öncesinde kırtasiye yardımı almak isteyen kişiler başvuruların ne zaman, nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, kırtasiye yardımı nasıl alınır, kırtasiye yardımı ne kadar ödeniyor? Kimler kırtasiye yardımı alabilir? İşte 2022 kırtasiye yardımı başvurusuna ilişkin detaylar...