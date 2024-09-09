2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başladı. 2-6 Eylül tarihleri arasında ise uyum eğitimi gerçekleşti. Öğrenciler okullarda sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki farklı eğitim saatleri ile eğitim görecekler. Peki, 2024-2025 yılı sabahçı, öğlenci öğrenci okul saatleri nasıl olacak?
SABAHÇI- ÖĞLENCİ ÖĞRENCİ OKUL SAATLERİ 2024
İlkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı sabah 09.00'da ders başı yapıyordu. İkili öğretimde sabah 07.20-12.00, öğle 12.30 – 17.30 arası okulda ders işliyorlardı.
Liselerde ders saatleri sabah 08:10 - 15:20 idi. Yeni eğitim ve öğretim ile ilgili saat detayları henüz netleşmedi.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 9 Eylül Pazartesi okula başlayan öğrenciler 17 Ocak Cuma 2025 tarihinde 1. dönemi tamamlayacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2. dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te, İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek.
2024-2025 MEB TAKVİMİNE GÖRE OKUL ARA TATİL TARİHLERİ
MEB'ten açıklanan ara tatil tarihlerine göre;
-Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak,
-Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
- İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek.