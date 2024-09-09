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Sabahçı, öğlenci saatleri 2024 | Sabahçı, Öğlenci öğrenci ders başlangıç bitiş saatleri

Okullar 9 Eylül'de açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulları ve 1. sınıflar ise 2 Eylül itibariyle uyum eğitimi görmeye başlayacak. Öğrenci ve velileri heyecanla okulun ilk gününe başlarken bir yandan sabahçı öğrenci ve öğlenci öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatleri merak kazandı. Peki, okullarda sabahçı öğrenci saatleri nedir? Öğlenci öğrenci ders saatleri nedir? 2024-2025 eğitim öğretim dönemi sabahçı, öğlenci öğrenci okul saatleri haberimizde...

10:02 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:03 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sabahçı öğlenci saatleri
Sabahçı öğlenci saatleri

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başladı. 2-6 Eylül tarihleri arasında ise uyum eğitimi gerçekleşti. Öğrenciler okullarda sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki farklı eğitim saatleri ile eğitim görecekler. Peki, 2024-2025 yılı sabahçı, öğlenci öğrenci okul saatleri nasıl olacak?

SABAHÇI- ÖĞLENCİ ÖĞRENCİ OKUL SAATLERİ 2024

İlkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı sabah 09.00'da ders başı yapıyordu. İkili öğretimde sabah 07.20-12.00, öğle 12.30 – 17.30 arası okulda ders işliyorlardı.

Liselerde ders saatleri sabah 08:10 - 15:20 idi. Yeni eğitim ve öğretim ile ilgili saat detayları henüz netleşmedi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 9 Eylül Pazartesi okula başlayan öğrenciler 17 Ocak Cuma 2025 tarihinde 1. dönemi tamamlayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2. dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te, İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek.

2024-2025 MEB TAKVİMİNE GÖRE OKUL ARA TATİL TARİHLERİ

MEB'ten açıklanan ara tatil tarihlerine göre;

-Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak,

-Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

- İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek.

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