Özgün Sabahçı, öğlenci saatleri 2021 | Sabahçı, Öğlenci öğrenci ders başlangıç bitiş saatleri
ÖZGÜN HABERLER

Sabahçı, öğlenci saatleri 2021 | Sabahçı, Öğlenci öğrenci ders başlangıç bitiş saatleri

Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Millie Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulları ve 1. sınıflar ise 1 Eylül itibariyle uyum eğitimi görmeye başlayacak. İlk defa okula gidecek öğrenci ve velileri heyecanla 1 Eylül tarihini beklerken br yandan sabahçı öğrenci ve öğlenci öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatleri merak kazandı. Peki, okullarda sabahçı öğrenci saatleri nedir? Öğlenci öğrenci ders saatleri nedi? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sabahçı, öülenci öğrenci okul saatleri haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabahçı, öğlenci saatleri 2021 | Sabahçı, Öğlenci öğrenci ders başlangıç bitiş saatleri
ders saatleri

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de haftada 5 gün olmak üzere yüz yüze eğitimle açılacak. 1-3 Eylül tarihleri arasında ise uyum eğitimi olacak. Öğrenciler okullarda sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki farklı eğitim saatleri ile eğitim görecekler. Peki, 2021 yılı sabahçı, öğlenci öğrenci okul saatleri nasıl olacak?

SABAHÇI- ÖĞLENCİ ÖĞRENCİ OKUL SAATLERİ 2021

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğinde hazırlanan ''Koronavirüs Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'' ile okullarda ders süreleri kesinleşti.

Yazıya göre ilk, ortaokul ve lise ders süreleri, sınıf boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde olacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı sabah 09.00'da ders başı yapıyordu. İkili öğretimde sabah 07.20-12.00, öğle 12.30 – 17.30 arası okulda ders işliyorlardı.

Liselerde sabah 08:10 - 15:20 idi. Yeni eğitim ve öğretim ile ilgili saat detayları henüz netleşmedi.

DERSTE VE SINIFTA MASKE TAKILACAK MI?

Bakan Özer'in yaptığı açıklamaya göre, öğrencilerin okula gelirken ve sınıf içinde maske takması istenecek. Ancak gelişimsel sorunu olan ya da maske takmakta zorluk çeken öğrenciler için istisnai durumlar söz konusu olacak. Bu çocuklar için yüz koruyucu siperliklerin kullanımı, yakın temas gerektiğinde maske ve koruyucunun bir arada kullanımı sağlanacak.

Abone Ol Google News
Av yasağı bitti

Av yasağı bitti

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
​Alevler en az 30 dükkanı sardı

​Alevler en az 30 dükkanı sardı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın.
Türkiyenin desteğini bekliyoruz

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

​Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu.
Geride 'enkaz' kaldı

Geride 'enkaz' kaldı

Yeni Şafak, Taliban'ın tam denetimine geçen havalimanında.
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

Engin Özkoç'a yeni suçlama.
CHP'nin küfürbaz başkanı

CHP'nin küfürbaz başkanı

​Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika 68 küfür saydırdı.

Suriye'den de çıkacaklar

Suriye'den de çıkacaklar

​ABD medyası: Türkiye'nin konumunu güçlendirecek.
Ankesör’de ağ genişliyor

Ankesör’de ağ genişliyor

​FETÖ'cülerin HTS kayıtlarında farklı hatlar tespit edildi.
Katliama bile bile göz yumdular

Katliama bile bile göz yumdular

​ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu.

Afganistan'dan çekilme sonrası ​Biden'dan açıklama.

​31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​81 ilin valiliğine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp okullarındaki diploma töreninde konuştu.
Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.