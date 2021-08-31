Sabahçı, öğlenci saatleri 2021 | Sabahçı, Öğlenci öğrenci ders başlangıç bitiş saatleri

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de haftada 5 gün olmak üzere yüz yüze eğitimle açılacak. 1-3 Eylül tarihleri arasında ise uyum eğitimi olacak. Öğrenciler okullarda sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki farklı eğitim saatleri ile eğitim görecekler. Peki, 2021 yılı sabahçı, öğlenci öğrenci okul saatleri nasıl olacak?

SABAHÇI- ÖĞLENCİ ÖĞRENCİ OKUL SAATLERİ 2021

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğinde hazırlanan ''Koronavirüs Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'' ile okullarda ders süreleri kesinleşti.

Yazıya göre ilk, ortaokul ve lise ders süreleri, sınıf boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde olacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı sabah 09.00'da ders başı yapıyordu. İkili öğretimde sabah 07.20-12.00, öğle 12.30 – 17.30 arası okulda ders işliyorlardı.

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Liselerde sabah 08:10 - 15:20 idi. Yeni eğitim ve öğretim ile ilgili saat detayları henüz netleşmedi.

DERSTE VE SINIFTA MASKE TAKILACAK MI?

Bakan Özer'in yaptığı açıklamaya göre, öğrencilerin okula gelirken ve sınıf içinde maske takması istenecek. Ancak gelişimsel sorunu olan ya da maske takmakta zorluk çeken öğrenciler için istisnai durumlar söz konusu olacak. Bu çocuklar için yüz koruyucu siperliklerin kullanımı, yakın temas gerektiğinde maske ve koruyucunun bir arada kullanımı sağlanacak.