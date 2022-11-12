Sağlık Bakanlığı personel alımları: İlk etapta 42 bin 500 kişi alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel alımına ilişkin beklenen açıklama geldi. Personel alımıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "85 bin açıktan Atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilana çıkılacak." dedi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Bakan Koca, kurum içi atamaların da sürdüğünü söyleyerek, "Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç ocak ayında ilana çıkacağız” dedi.

Tıbbi sekreter alımları olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında 32 bin poliklinik odası olduğuna dikkat çekerek, buralarda görev almak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağı bilgisini paylaşmıştı devamında ise “ Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin sağlık çalışanı alımıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Henüz başvuru tarihleri, branş ve kontenjanlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru kılavuzunun duyurulması ile birlikte detaylar belli olacak. Bakanlığın konuyla ilgili duyuruyu ocak ayında yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.

Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.

2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alımı yapıldı.

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