Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü kim oldu?

Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Sakaryaspor, görüştüğü Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı. Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştığını sosyal medyadan “Evine hoş geldin şampiyon” başlığıyla paylaştığı video ile duyurdu.

Trendyol 1. Lig’de mücadele veren ve lige galibiyetle başladıktan sonra beraberlik ve yenilgiyle devam eden Sakaryaspor’da Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim TFF 2. Lig’de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı’yla anlaştı.