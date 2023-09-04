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Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü kim oldu?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da 1'inci Lig teknik direktör Taner Taşkın ile geçtiğimiz gün yollar ayrıldı. Sakaryaspor, Taner Taşkın'dan boşalan teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın getirildiğini açıkladı. TFF 2. Lig’de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı, 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2,17 puan ortalaması yakalamıştı. İşte detaylar.

16:25 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü kim oldu?

Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü kim oldu?

Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Sakaryaspor, görüştüğü Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı. Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştığını sosyal medyadan “Evine hoş geldin şampiyon” başlığıyla paylaştığı video ile duyurdu.

SAKARYASPOR, TUNCAY ŞANLI İLE ANLAŞTI

Trendyol 1. Lig’de mücadele veren ve lige galibiyetle başladıktan sonra beraberlik ve yenilgiyle devam eden Sakaryaspor’da Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim TFF 2. Lig’de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı’yla anlaştı.

Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta olan Sakaryaspor’da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2,17 puan ortalaması yakalamıştı.

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştığını sosyal medyadan “Evine hoş geldin şampiyon” başlığıyla paylaştığı video ile duyurdu.



#Tuncay Şanlı
#Sakaryaspor
#Trendyol 1. Lig
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Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü kim oldu?