Özgün Şalgam suyu nasıl yapılır? Acılı Şalgam nasıl yapılır?
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Şalgam suyu nasıl yapılır? Acılı Şalgam nasıl yapılır?

Özellikle Adana bölgesinde sıkça tüketilen şifa kaynağı şalgam suyu, hem fayda olarak hem de lezzet olarak sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Kış ayları yaklaşmışken insanlar bu vitamin deposu içeceği evlerinde nasıl yapabileceğini araştırıyor. Sizlere vereceğimiz adımlarla en kolay ve pratik bir şekilde evlerinizde orjinal bir şalgam suyu hazırlayabilirsiniz. Peki şalgam nasıl yapılır? Acılı şalgam suyu nasıl yapılır? Şalgam nohutla mı yoksa bulgurla mı yapılır? Şalgam suyunun püf noktaları neler? Şalgam suyunun faydaları neler? İşte şalgamla ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şalgam suyu nasıl yapılır? Acılı Şalgam nasıl yapılır?
Şalgam nasıl yapılır?

Sindirimi kolaylaştıran, vücuttaki toksinleri atmak ve kolesterolden uzaklaşmak için önerilen şalgam suyu, genellikle et yemeklerinin yanında tüketilen bir içecek. Sizlere vereceğimiz tarifle endüstriyel şalgam sularına veda edip artık evlerinizde doğal bir şalgam suyu elde edebilirsiniz

ŞALGAM SUYU NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

> 1 kilo (kg) şalgam

> 1 kilo (kg) siyah havuç

> 4 adet pancar

> 4 yemek kaşığı salamura tuzu

> 4 tatlı kaşığı limon tuzu

> Mayalanması için 2 yemek kaşığı bulgur unu,

YAPILIŞI

> Şalgam, pancar ve havuçları yıkayıp tıraşlandıktan sonra, dilimleyerek 10-15 litrelik bir bidonun içine koyun.

> Daha sonra bulgur ununu temiz bir bez kesenin içinde bidonun içine koyun.

> Son olarak tuz serpin.

> 10 litre kadar su ekledikten sonra ağzını sıkıca kapatın.

> 15 gün sonra bidonu açın ve içindeki bez keseyi alıp şalgamı servis edin.

ACILI ŞALGAM NASIL YAPILIR?

Şalgam suyunu acılı sevenler yukarıdaki malzemelere 3-4 adet kurutulmuş acı biber ekleyebilir. Biberleri iki parçaya ayırarak ekleyin, böylelikle şalgam suyunuz acılı olacaktır.

ŞALGAM SUYUNUN PÜF NOKTALARI NELER?

> Siyah havuçlar sirkeli suda 3 dakika bekletilir. Daha sonra güzelce yıkanır ve topraklarından iyice arındırılır.

> Havuçların üzerinde kalan toprak parçaları, şalgam suyunun toprak kokmasına neden olur. Bu nedenle iyi yıkanmaları önemlidir.

> Şalgam, imkan dahilinde en iyi tahta fıçıda olur.

> Şalgam suyuna hardal ve turp takviyesiyle lezzetine lezzet katabilirsiniz.

> Şalgamı hazırladığınızda kapağını sıkıca kapatmalısınız.

> 15-20 gün kapağını hiç açmayın.

> Serin bir yerde bekletin.

ŞALGAMA NOHUT MU BULGUR MU ATILIR?

> Ekmek, nohut ve bulgur gibi besinler şalgamın mayalanmasını sağlamaktadır. Bunlardan herhangi birini şalgam yapımında kullanabilirsiniz.

NOT: Kapağını açtığınızda beyaz tabaka görmeniz şalgamın iyi mayalandığının göstergesidir.

ŞALGAM SUYU FAYDALARI NELER?

> İçerisinde A, B, C ve K vitaminleri, kalsiyum ve potasyum sayesinde, kalp, göz, kemik ve diş sağlığına oldukça faydalıdır.

> Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasında oldukça etkilidir.

> Boğazdaki iltihaplanmanın giderilmesine yardımcı olur.

> İdrar söktürücü özelliği vardır.

> Sindirim sistemini hızlandırır.

> Antioksidan içeriğinin yüksek olmasıyla anti-kanserojen etki gösterir.

> Soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

> İştah açıcıdır, bu yüzden kilo almaya yardımcıdır.

> Kanın pıhtılaşmasını önler.

> Anemi hastalığına iyi gelir.

> Bronşları açar, astım ataklarını azaltır.

> İçerisindeki zengin maddeler böbrek taşının düşürülmesine yardımcı olur.

Şalgam suyunun inanılmaz faydası
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