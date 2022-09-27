Şalgam suyu nasıl yapılır: acılı ve acısız şalgam yapım tarifi Özellikle Adana bölgesinde sıkça tüketilen şifa kaynağı şalgam suyu, hem fayda olarak hem de lezzet olarak sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Kış ayları yaklaşmışken insanlar bu vitamin deposu içeceği evlerinde nasıl yapabileceğini araştırıyor. Sizlere vereceğimiz adımlarla en kolay ve pratik bir şekilde evlerinizde orjinal bir şalgam suyu hazırlayabilirsiniz. Peki şalgam nasıl yapılır? Acılı şalgam suyu nasıl yapılır? Şalgam nohutla mı yoksa bulgurla mı yapılır? Şalgam suyunun püf noktaları neler? Şalgam suyunun faydaları neler? İşte şalgamla ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları…

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