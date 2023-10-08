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Samsung en son modeli A14 5G özellikleri neler?

Samsung Galaxy A14 5G, Ocak 2023'te piyasaya sürülen bütçe dostu 5G akıllı telefondur. 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç PLS LCD ekrana, MediaTek Dimensity 700 işlemciye, 4 GB RAM'e ve 64 GB depolama alanına sahiptir. A14 5G ayrıca 50MP ana sensör, 5MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensörden oluşan üçlü lensli arka kamera sistemine sahip. Öne bakan kamera 13 MP çözünürlüğe sahiptir. Peki Galaxy A14 5G fiyatı ne kadar, kaç para?

15:48 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Galaxy A14 5G özellikleri fiyatı

Galaxy A14 5G özellikleri fiyatı

Galaxy A14 5G, aynı zamanda yeni
A serisinin ilk üyesi olma özelliğine sahip. Samsung Galaxy A14, Samsung Electronics tarafından tasarlanıp üretilen bir Android akıllı telefondur. A14 5G, 15W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan güç alıyor. Android 13'ü Samsung One UI Core 5 ile çalıştırıyor.

Galaxy A14 5G özellikleri

Galaxy A14 5G modeli 4 Ocak 2023'te, 4G LTE modeli ise 28 Şubat 2023'te duyuruldu. Telefonlarda üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. 50MP ana kamera, 90Hz'de çalışan 5G modeliyle 6,6 inç PLS LCD ekran ve 5000 mAh Li-Po pil ile geliyor. Telefonlar, Android 13'ün yanı sıra One UI Core 5 ile birlikte geliyor. Cihaz, Samsung'un A Serisi serisinin bir parçasıdır.

İşte Galaxy A14 5G'nin temel özelliklerinin bir özeti:

  • 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç PLS LCD ekran
  • MediaTek Dimensity 700 işlemci
  • 4GB RAM
  • 64 GB depolama alanı
  • 50MP ana sensöre sahip üç lensli arka kamera sistemi
  • 13 MP ön kamera
  • 15W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya
  • Samsung One UI Core 5 ile Android 13

Samsung Galaxy A14 fiyatı

  1. Samsung Galaxy A14 128 GB 4 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili) 6.549,00 TL
  2. Galaxy A14 6,6 inç FHD+ ekran, 50 MP Kamera, Sekiz Çekirdekli İşlemci, 64 GB, 128 GB 8.199,00 TL Galaxy A14 SM-A145FZKDTUR 6,6 inç FHD+ ekran 50 MP Kamera Sekiz Çekirdekli İşlemci, 128 GB, 64 GB 7.399 TL
  3. Samsung Galaxy A54 5G SM-A546EZKDTUR, Göz Rahatlığı için geliştirilmiş ekran, 128 GB, 256 GB 17.999 TL
  4. Samsung Galaxy A04e 5.399 TL
  5. Samsung Galaxy A34 5G 12.499 TL
  6. Samsung Galaxy A04s 6.399 TL
  7. Samsung Galaxy A24 10.299 TL
  8. Samsung Galaxy A32 9.199 TL

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