iPhone 15 Pro Max, Apple'ın en iyi akıllı telefonlarından biri olarak piyasaya sürüldü. Telefon, güçlü işlemcisi, yüksek kaliteli kamerası ve uzun pil ömrü ile göz dolduruyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max, AV1 video donanımı kod çözmeyi desteklemekte. iPhone 15 Pro ve Pro Max, bir çip (SoC) üzerinde A17 Pro sistemine sahip. Peki iPhone 15 Pro ve Apple iPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar? İşte iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri.