Galaxy A14 5G özellikleri fiyatı
Galaxy A14 5G özellikleri
Galaxy A14 5G modeli 4 Ocak 2023'te, 4G LTE modeli ise 28 Şubat 2023'te duyuruldu. Telefonlarda üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. 50MP ana kamera, 90Hz'de çalışan 5G modeliyle 6,6 inç PLS LCD ekran ve 5000 mAh Li-Po pil ile geliyor. Telefonlar, Android 13'ün yanı sıra One UI Core 5 ile birlikte geliyor. Cihaz, Samsung'un A Serisi serisinin bir parçasıdır.
İşte Galaxy A14 5G'nin temel özelliklerinin bir özeti:
- 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç PLS LCD ekran
- MediaTek Dimensity 700 işlemci
- 4GB RAM
- 64 GB depolama alanı
- 50MP ana sensöre sahip üç lensli arka kamera sistemi
- 13 MP ön kamera
- 15W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya
- Samsung One UI Core 5 ile Android 13
Samsung Galaxy A14 fiyatı
- Samsung Galaxy A14 128 GB 4 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili) 6.549,00 TL
- Galaxy A14 6,6 inç FHD+ ekran, 50 MP Kamera, Sekiz Çekirdekli İşlemci, 64 GB, 128 GB 8.199,00 TL Galaxy A14 SM-A145FZKDTUR 6,6 inç FHD+ ekran 50 MP Kamera Sekiz Çekirdekli İşlemci, 128 GB, 64 GB 7.399 TL
- Samsung Galaxy A54 5G SM-A546EZKDTUR, Göz Rahatlığı için geliştirilmiş ekran, 128 GB, 256 GB 17.999 TL
- Samsung Galaxy A04e 5.399 TL
- Samsung Galaxy A34 5G 12.499 TL
- Samsung Galaxy A04s 6.399 TL
- Samsung Galaxy A24 10.299 TL
- Samsung Galaxy A32 9.199 TL