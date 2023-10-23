Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Fenerbahçe, Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yendi. İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, West Ham United'ı 4-1 mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini 11 maça yükseltti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 23 Ekim 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.