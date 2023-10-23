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Samsunspor ligde galibiyete hasret: Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı | ÖZET

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Rams Başakşehir’i konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla ligdeki galibiyet hasreti devam eden Samsunspor puanını 2’ye, Başakşehir ise 8’e yükseltti.

09:53 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ÖZET | Yılport Samsunspor 0-0 Rams Başakşehir

ÖZET | Yılport Samsunspor 0-0 Rams Başakşehir

Trendyol
'in 9. haftasında Samsunspor sahasında konuk ettiği Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. Gelecek hafta
deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Başakşehir ise deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

Samsunspor 0-0 Başakşehir Özeti

2’nci dakikada Soner Gönül’ün rakip ceza alanının sağ çaprazından vurduğu sert şutu kaleci Volkan Babacan yumruklayarak kornere çeldi.

14’üncü dakikada Mickael Tırpan’ın rakip ceza alanına girerken yaptığı sert vuruş kale direğinin yanından dışarı gitti.

36’ncı dakikada Başakşehir FK savunmasında yapılan bireysel hatadan yararlanan Emre Kılınç’tan aldığı topla hareketlenen Marius Mouandilmadji, sağ ayağıyla rakip ceza alanı önünden sert vurdu. Bu şut kale direğini sıyırarak auta çıktı.

38’inci dakikada Berkan Özcan’ın ara pasına hareketlenen Joao Figueıredo, sol ayağıyla sert bir plase vuruş gerçekleştirdi. Kaleci Okan’ı geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54’üncü dakikada Mickael Tırpan’ın ıskaladığı topa hareketlenen Ousseynou Ba’nın penaltı noktasına gönderdiği topa dokunan Philippe Keny plase bir vuruşla golü attı. Ancak maçın hakemi Murat Erdoğan, yardımcısının uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

78’inci dakikada Zeki Yavru kazanılan faul atışında topu penaltı noktasındaki Rick Van Drongelen ile buluşturdu. Van Drongelen’in kafa şutu yandan auta çıktı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Samsunspor 0-0 Başakşehir Özeti

Samsunspor puan durumu

Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 2'ye Başakşehir de 8'e yükseltti.

Süper Lig puan durumu



#Samsunspor
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#süper lig
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