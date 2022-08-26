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TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kura çekiliş sonuçları isim listesi

Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Kars Sarıkamış Erenler kurası noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucu belli oldu. TOKİ konutlarından ev alma hakkına sahip olmak isteyenler ise TOKİ kura sonuç sorgulaması yapmakta. TOKİ çekiliş sonuçları açıklanamasıyla birlikte Kars Sarıkamış Erenler sonuçları isim listesi de merak ediliyor. İşte TOKİ Sarıkamış Erenler çekiliş sonuçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarıkamış Erenler TOKİ 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları
TOKİ Erenler sonuçları

TOKİ sosyal konut projesinin detayları merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eylül ayında ucuz sosyal konut projesinin detayları paylaşılacak. TOKİ bir taraftan da konut kura çekiliş sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası bugün gerçekleştirildi. TOKİ Sarıkamış Erenler kura sonuçlarını noter huzurunda çekiliş neticesinde belli oldu. 2+1 7 konut ve 3+1 3 konut hakkını kazananlar şu şekilde oldu.

TOKİ Sarıkamış Erenler 2+1 kura sonuçları isim listesi

Haydar Kaan Kaya

Maynun Akın

Sinan Köpşen

Abdullah Delibaş

Murak Aksu

Deniz Ersin

Metin Taş

TOKİ Sarıkamış Erenler 3+1 kura sonuçları isim listesi

Nurnisa Çelik

Erkan Tahana

Seher Kayanoğlu

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