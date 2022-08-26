TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kura çekiliş sonuçları isim listesi

TOKİ sosyal konut projesinin detayları merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eylül ayında ucuz sosyal konut projesinin detayları paylaşılacak. TOKİ bir taraftan da konut kura çekiliş sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.
TOKİ Kars Sarıkamış Erenler Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası bugün gerçekleştirildi. TOKİ Sarıkamış Erenler kura sonuçlarını noter huzurunda çekiliş neticesinde belli oldu. 2+1 7 konut ve 3+1 3 konut hakkını kazananlar şu şekilde oldu.
TOKİ Sarıkamış Erenler 2+1 kura sonuçları isim listesi
Haydar Kaan Kaya
Maynun Akın
Sinan Köpşen
Abdullah Delibaş
Murak Aksu
Deniz Ersin
Metin Taş
TOKİ Sarıkamış Erenler 3+1 kura sonuçları isim listesi
Nurnisa Çelik
Erkan Tahana
Seher Kayanoğlu