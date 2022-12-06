Özgün Sarımsaklı Un Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır? (PRATİK YAPILIŞ)
ÖZGÜN HABERLER

Sarımsaklı Un Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır? (PRATİK YAPILIŞ)

Evlerinizde her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz hem şifalı hem lezzetli hem de hafif bir çorba tarifi sizlerle. Sarımsaklı Un Çorbası 10-15 dakika gibi kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz pratik ve kolay bir çorba. Farklı çorba fikirleri, farklı tatlar arayanlar için oldukça ideal Sarımsaklı Un Çorbası tarifinin malzemelerine, yapılışına, püf noktalarına ve kalorisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarımsaklı Un Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır? (PRATİK YAPILIŞ)
Sarımsaklı Un Çorbası Tarifi

Ani bastıran misafirlere, malzeme sıkıntısı çekmeden mutfaklarda her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz pratik bir çorba tarifini sizlere sunuyoruz. Özellikle zamanı kısıtlı olanlar ve farklı çorba tarifleri arayanlar, sizler için hazırladığımız Sarımsaklı Un Çorbası tarifine bayılacaksınız.

SARIMSAKLI UN ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı un,

1 kaşık tereyağı,

2 kaşık zeytinyağı,

2 diş sarımsak,

6-7 su bardağı sıcak su (varsa evde hazırlanmış et suyu veya tavuk suyu da kullanılabilir),

Çeyrek demet maydanoz,

1 çay kaşığı karabiber, tuz.

SARIMSAKLI UN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve zeytinyağı konulan tencereye un eklenip kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavrulur.

Rendelenmiş sarımsak ilave edilip biraz daha kavrulur.

Su eklenir ve orta ateşte, kaynayana kadar devamlı karıştırılır.

Kaynamaya başlayınca altı kısılır, karabiber ve tuz serpilir.

Tencerenin kapağı kapatılır, arada karıştırılarak 10 dakika pişirilir.

Altı kapatıldıktan ve ince kıyılmış maydanoz ilave edilip bir kez karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlenmeye bırakılır.

Arzu edilirse üzerine, kırmızı toz biberli eritilmiş tereyağı dökülerek ikram edilir.

Afiyet olsun.

SARIMSAKLI UN ÇORBASI PÜF NOKTALARI

  • > Unu tereyağında kokusu çıkıncaya kadar kavurmalısınız.
  • > Unun çorbada topaklanmaması için tavuk suyu ya da içme suyu ekledikten sonra çırpıcı ile karıştırmalısınız.
  • > Hafif kaynadıktan sonra sarımsak ve baharatları ekleyip kısık ateşte biraz daha kaynatıp servis edebilirsiniz.

SARIMSAKLI UN ÇORBASI KAÇ KALORİ?

1 porsiyon Sarımsaklı Un Çorbası 81 kcal kaloridir.

Ispanak Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır? (PRATİK)
ÖZGÜN
Ispanak Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır? (PRATİK)
15 bin liraya aldı: 100 bin TL harcadı

15 bin liraya aldı: 100 bin TL harcadı

Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor.
Ronaldonun gözü çeyrek finalde

Ronaldo'nun gözü çeyrek finalde

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Avrupada resesyon endişesi: Kötü haberi verdi

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor.

Alman otomotiv devinden sürpriz karar.

​Bakan Soylu: 55 suç örgütüne yönelik 502 kişi için "silindir" operasyonu başlatıldı.

Beşi Kanada'da çıktı: Ülkeye dönüş için zorluyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.