Sarımsaklı Un Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır? (PRATİK YAPILIŞ)

Ani bastıran misafirlere, malzeme sıkıntısı çekmeden mutfaklarda her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz pratik bir çorba tarifini sizlere sunuyoruz. Özellikle zamanı kısıtlı olanlar ve farklı çorba tarifleri arayanlar, sizler için hazırladığımız Sarımsaklı Un Çorbası tarifine bayılacaksınız.
SARIMSAKLI UN ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER
1 su bardağı un,
1 kaşık tereyağı,
2 kaşık zeytinyağı,
2 diş sarımsak,
6-7 su bardağı sıcak su (varsa evde hazırlanmış et suyu veya tavuk suyu da kullanılabilir),
Çeyrek demet maydanoz,
1 çay kaşığı karabiber, tuz.
SARIMSAKLI UN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Tereyağı ve zeytinyağı konulan tencereye un eklenip kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavrulur.
Rendelenmiş sarımsak ilave edilip biraz daha kavrulur.
Su eklenir ve orta ateşte, kaynayana kadar devamlı karıştırılır.
Kaynamaya başlayınca altı kısılır, karabiber ve tuz serpilir.
Tencerenin kapağı kapatılır, arada karıştırılarak 10 dakika pişirilir.
Altı kapatıldıktan ve ince kıyılmış maydanoz ilave edilip bir kez karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlenmeye bırakılır.
Arzu edilirse üzerine, kırmızı toz biberli eritilmiş tereyağı dökülerek ikram edilir.
Afiyet olsun.
SARIMSAKLI UN ÇORBASI PÜF NOKTALARI
- > Unu tereyağında kokusu çıkıncaya kadar kavurmalısınız.
- > Unun çorbada topaklanmaması için tavuk suyu ya da içme suyu ekledikten sonra çırpıcı ile karıştırmalısınız.
- > Hafif kaynadıktan sonra sarımsak ve baharatları ekleyip kısık ateşte biraz daha kaynatıp servis edebilirsiniz.
SARIMSAKLI UN ÇORBASI KAÇ KALORİ?
1 porsiyon Sarımsaklı Un Çorbası 81 kcal kaloridir.