Özgün Ispanak Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır? (PRATİK)
ÖZGÜN HABERLER

Ispanak Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır? (PRATİK)

Kışın en faydalı sebzelerinden ıspanak, tarif açısından oldukça zengin bir sebze. Böreği, yemeği, mezesi, hatta tatlısı bile bulunan ıspanağın çorbası şüphesiz favorileriniz arasında yerini alacak. Ispanak sevmeyenlere bile ıspanağı sevdirebileceğiniz bu tarif çocuklar içinde oldukça besleyici. Peki ıspanak çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler? Ispanak çorbası kaç kalori? İşte ıspanak çorbası tarifinin en pratik ve kolay yapılışı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ispanak Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır? (PRATİK)
Ispanak Çorbası

Göz sağlığından kalp ve damar hastalıklarına kadar sağlık için birçok faydası bulunan ıspanak özellikle çocukların pek sevmediği ve tüketemediği bir sebze. Çocuktan yetişkine herkesin severek tüketebileceği ıspanak çorbası tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

ISPANAK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

> Yarım kg ıspanak,

> 1 çay bardağı zeytinyağı,

> 1 adet soğan,

> 2 diş sarımsak,

> 1 yemek kaşığı salça,

> Yarım yemek kaşığı tuz,

> 1 dilim limon,

> 1'er çay kaşığı pul biber ve karabiber.

ISPANAK ÇORBASI YAPILIŞI VE PÜF NOKTALARI

Ispanaklar yıkanıp 2 litre kaynar suda 5 dk. haşlanır ve süzülür.

Pişirme suyu daha sonra kullanılmak üzere kenara alınır. Ispanaklar, yeteri kadar soğuyunca ince ince dilimlenir.

Zeytinyağı, bir tencereye alınır, soğan ve sarımsak, yemeklik doğranarak yağda biraz kavrulur, daha sonra salça eklenir ve kokusu çıkana kadar kavrulur.

Ardından ıspanaklar eklenir ve birkaç defa karıştırılır.

Ispanağın pişirme suyu ilave edilip tuz ve baharatlar eklenerek kaynamaya bırakılır.

Kaynamaya başlayınca ocak, kısık ateşe alınır ve arada karıştırılarak 5-10 dakika pişirilir.

Pişirme işinin tamamlanmasına yakın, tencereye 1 dilim limon ilave edilir.

Piştikten sonra 5 dk. dinlendirilir ve ikram edilir. Afiyet olsun.

ISPANAK ÇORBASI KALORİ

100 gram ıspanak çorbası 38 kcal kaloridir.

Düğün Çorbası Tarifi- Kuzu Etli Düğün Çorbası Nasıl Yapılır?
ÖZGÜN
Düğün Çorbası Tarifi- Kuzu Etli Düğün Çorbası Nasıl Yapılır?
ÖZET | İngiltere-ABD: 0-0

ÖZET | İngiltere-ABD: 0-0
Görenler şaştı kaldı

Görenler şaştı kaldı

​Antalya'daki dünyaca ünlü sahilde bir ilk.
CHPli Engin Altaydan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna tepki: Kulağı çekilmeli

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden yürek yakan haber.

​Bir yıl boyunca herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı.

​Halk kuyruk oluşturdu: 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

​Hollanda ile Ekvador Dünya Kupası'nda puanları paylaştı.

Sadece birkaç gün kaldı: Hangi araçlarda zorunlu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar.

​Gecekonduda silahla vurulmuş halde üç ceset bulundu.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.

​Bakanlık duyurdu: Yaklaşık 84 milyon liralık ödeme yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.