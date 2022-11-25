Ispanak Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır? (PRATİK)

Göz sağlığından kalp ve damar hastalıklarına kadar sağlık için birçok faydası bulunan ıspanak özellikle çocukların pek sevmediği ve tüketemediği bir sebze. Çocuktan yetişkine herkesin severek tüketebileceği ıspanak çorbası tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

ISPANAK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

> Yarım kg ıspanak,

> 1 çay bardağı zeytinyağı,

> 1 adet soğan,

> 2 diş sarımsak,

> 1 yemek kaşığı salça,

> Yarım yemek kaşığı tuz,

> 1 dilim limon,

> 1'er çay kaşığı pul biber ve karabiber.

REKLAM

ISPANAK ÇORBASI YAPILIŞI VE PÜF NOKTALARI

Ispanaklar yıkanıp 2 litre kaynar suda 5 dk. haşlanır ve süzülür.

Pişirme suyu daha sonra kullanılmak üzere kenara alınır. Ispanaklar, yeteri kadar soğuyunca ince ince dilimlenir.

Zeytinyağı, bir tencereye alınır, soğan ve sarımsak, yemeklik doğranarak yağda biraz kavrulur, daha sonra salça eklenir ve kokusu çıkana kadar kavrulur.

Ardından ıspanaklar eklenir ve birkaç defa karıştırılır.

Ispanağın pişirme suyu ilave edilip tuz ve baharatlar eklenerek kaynamaya bırakılır.

Kaynamaya başlayınca ocak, kısık ateşe alınır ve arada karıştırılarak 5-10 dakika pişirilir.

REKLAM

Pişirme işinin tamamlanmasına yakın, tencereye 1 dilim limon ilave edilir.

Piştikten sonra 5 dk. dinlendirilir ve ikram edilir. Afiyet olsun.

ISPANAK ÇORBASI KALORİ

100 gram ıspanak çorbası 38 kcal kaloridir.