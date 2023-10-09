Hamas'ın İsrail'e yönelik havadan ve karadan saldırısı sonrası, Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri noktalara roketlerde saldırdı. Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söyledi. İran Devrim Muhafızları, İslam Devrimi'ni ihraç etmek ve Lübnan'ı işgal eden İsrail güçleriyle savaşmak için 1982'de Hizbullah'ı kurdu. Peki Hizbullah kimdir? Hizbullah gücü ne kadar, kaç askeri var? Elinde hangi silahlar var?