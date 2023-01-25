İtalya Serie A 19. hafta son maçında Lazio evinde Milan’ı konuk etti. Ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında 4 gol bularak 3 puana ulaştı. Goller dakika 4’ Sergej Milinkovic-Savic, 38’ Mattia Zaccagni, 67’ Luis Alberto ve 75’ Felipe Anderson’dan geldi. Lazio bu galibiyetle Milan’la arasındaki puan farkını 1’e indirerek 37 puanla 3. sırada yer aldı. Lazio - Milan maç özetini izlemek ve İtalya Serie A güncel puan durumu için haberimize göz atabilirsiniz.