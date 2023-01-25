Leipzig deplasmanda Schalke’yi gol yağmuruna tuttu
Almanya Bundesliga 17. haftasında ligin en alt sırasında yer alan Schalke 04 evinde RB Leipzig’i konuk etti. Maç Leipzig’in 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Dani Olmo 2 asist 1 gol ile galibiyette büyük rol oynadı. Goller dakika 7’ ve 44’ Andre Silva (2), 15’ Benjamin Henrichs, 45’ Timo Werner, 56’ Soichiro Kozuki, 83’ Dani Olmo ve 89’ Yussuf Poulsen’den geldi. Leipzig aldığı bu galibiyetle 32 puanla 2. sırada yer aldı. Schalke 04 - Leipzig maç özetini izlemek ve Almanya Bundesliga güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
10:00 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Schalke 04 1-6 RB Leipzig
Almanya Bundesliga 17. haftasında Schalke 04 ve RB Leipzig karşı karşıya geldi. Leipzig deplasmanda rakibini 6-1 mağlup etti.
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