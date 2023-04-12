14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylar kesinleşirken partiler milletvekili listelerini de belirledi. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı bünyesinde mesai yoğun olarak devam ediyor. Seçim anketi 2023 Nisan sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç soruları yanıt arıyor.

GÜNCEL ANKET SONUÇLARINA GÖRE SEÇİMİ KİM KAZANIR?

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, AREDA Araştırma tarafından 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 18 bin 478 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları katıldığı televizyon programında canlı yayında değerlendirdi.

Ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa hangi adaya oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi ve ilk turda şu sonuçlar elde edildi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50,6

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,8

Maharrem İnce yüzde 5,5

Sinan Oğan yüzde 2,1

GENAR SEÇİM ANKET SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

14 Mayıs öncesi en merak edilen konulardan biri de "Seçim ilk turda biter mi, ikinci tura kalır mı?" sorusu... Özellikle Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin CHP'den kopan seçmeni kendinde toplaması muhalefette kriz yaratırken, kamuoyu anketlerinin sonuçları da bu doğrultuda gelmeye devam ediyor. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, Optimar tarafından 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişinin katılımıyla yapılan yeni anket sonuçları ile ilgili verileri köşesine taşıdı. Yüz yüze yöntemle yapılan ankette çok çarpıcı veriler yer alıyor.

OYUNUZU KİME VERECEKSİNİZ?

Ankete katılanlar "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kime oy vereceksiniz?" sorusunu da yanıtlarken, burada da Başkan Erdoğan'ın ismi ön plana çıktı. Ankete katılanlardan yüzde 45,9'u Başkan Erdoğan yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 43,9 olurken, Muharrem İnce diyenler ise yüzde 8,3 oldu. Sinan Oğan'a destek ise yüzde 1,7'de kaldı.







