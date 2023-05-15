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Seçim

20 yıldır hiç değişmedi: Yine aynı köy yine Erdoğan

Aydın’da seçim sonuçlarının en çok merak edilen köylerinin başında yer alan Köşk İlçesine bağlı Ilıdağ Köyü’nde oy sayımı tamamlandı. Yaklaşık 20 yıldır Erdoğan’ın en fazla oyu aldığı köyde Erdoğan’a 911 oy çıktı.

00:40 . 15/05/2023 Pazartesi
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20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ı seçiyorlar

20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ı seçiyorlar

AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Köşk’ün Ilıdağ Mahallesi’nde 14 Mayıs seçimlerinde seçmen 4 sandıkta oy kullandı. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, 911 oyla Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yüzde 90 oy alırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 158 oy, Sinan Oğan 35 oy aldı.
Öte yandan Milletvekili seçiminde ise AK Parti’ye 578 oy, MHP’ye 331 oy, İYİ Parti’ye 99 oy çıkarken CHP’ye de 62 oy çıktı.Her seçimde Erdoğan’ın oyların yaklaşık yüzde 90’nını aldığı köyde 16 Nisan Referandumunda da 1093 oydan 945’ini Erdoğan almıştı.

14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


#2023 seçim sonuçları
#Recep Tayyip Erdoğan
#Aydın
2 saat önce
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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON