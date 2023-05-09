Adalet Bakanı Bozdağ: Sadece Kılıçdaroğlu değil 'The Economist' de kaybedecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Yurt dışında yayın yapan bazı gazete ve dergilerin Türkiye'deki seçimlere yönelik manşetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, Batı medyasının seçimleri ve Türk seçmenlerin tercihlerini kendi çıkarları doğrultusunda etkilemeye teşebbüs ettiğini söyledi.
Batı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehlike ve tehdit olarak gördüğünü aktaran Bozdağ, Erdoğan'ın Suriye'de, Akdeniz'deki planları bozduğunu belirtti.
Batı medyasının tutumuna ilişkin Bozdağ, "Türkiye'de destekledikleri muhalif partilerin yetersizliğini görünce onları dışarıdan destekle daha ileri noktaya taşımak istiyorlar. Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'ye karşı muhalefet yapanların güçlü olduklarını görseler, netice alacak noktaya geldiklerine inansalar zannediyorum böyle bir açıklama yaparak kendilerini deşifre etmezler. Ama kendilerini deşifre ediyorlar çünkü bakıyorlar ki destekledikleri dostları istedikleri neticeyi alamıyor" değerlendirmesinde bulundu.
- Türkiye'nin, çıkarlarını eksen alan dış politika izlediğinin altını çizen Bozdağ, ABD ve AB üyesi bazı ülkelerin siyasi hesaplarının bozulduğunu aktardı. Bekir Bozdağ, Türkiye'yi durdurmak isteyenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü kesmek istediğini ifade etti.
Bakan Bozdağ, "Bu seçimde Millet İttifakı kaybettiği zaman sadece onlar, Kılıçdaroğlu kaybetmeyecek. Kaybettiğinde Kandil de FETÖ de ABD de AB'nin kimi üyesi ülkeler de kaybedecek, The Economist de kaybedecek. Başka başka aynı hedefe koşan herkes kaybedecek. Türkiye ve Türk milleti kazanacak." diye konuştu.
"Tedbir eksikliği yok"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki halk buluşmasında yaşanan gerginlikle ilgili soru üzerine Bozdağ, yaşanan olayların üzücü olduğunu söyledi.
"Biz, siyasi rekabetin, hür, serbest, demokratik ortamda yürümesinden yanayız. Bu hadise, olmaması gereken hadise." diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu olay üzerine emniyet güçlerimiz, adliye, Cumhuriyet başsavcılığı gerekeni yapmış, adli tahkikat başlatılmış, olaya karıştığı değerlendirilen kişilerle ilgili adli yapılması gereken iş ve işlemlerin usul çerçevesinde de yapıldığını görüyoruz. Üzeri örtülen bir şey yok, saklanan bir şey yok. Tamamıyla şeffaf biçimde hukuk işliyor. Hukuk yapılması gerekenleri yapıyor. Kolluk görevlilerinin gerekli tedbiri aldığı da çok aşikar. 'Kolluk kuvvetleri, vali, emniyet tedbir almadı' şeklinde değerlendirme yapanlar oradaki tedbirlerin alındığını da kendi gözleriyle görüyor. Bir defa tedbir eksikliği yok. Öte yandan Sayın İmamoğlu'nun da hem valiye hem kolluk güçlerine hem de diğerlerine 'Sizi izliyoruz' derken imalı şekilde değerlendirme yapması da kabul edilemez. Polisleri, görevini yapan insanları görevini yapmamakla itham ediyor, vazifesini yapan insanları vazifesini ihmal etmekle suçluyor. 'Sizi izliyoruz, görüyoruz' diyerek de adeta onları imalı şekilde tehdit ediyor. Bu da kabul edilemez. 'Ben onu demedim' ama o lafların altında yatan niyetin bu olduğu da gözüküyor. Bu ithamları, el sallamaları, 'izliyoruz, gözlüyoruz' demeleri kabul edilemez yaklaşımdır, üstü örtülü tehdittir. Bunu reddederim. Türk polisini kimse tehdit edemez."
- İmamoğlu'nun daha önce Ordu Valisi'ne ve Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelik söylemlerini anımsatan Bozdağ, Erzurum Valisi Okay Memiş'e söylenenlerin de kabul edilemeyeceğini kaydetti.
"Bu, elinde güç olması halinde onların nasıl bir yaklaşım içerisine gireceğini de gösteriyor." diyen Bozdağ, "Daha şu anda ellerinde bir güç yok. Önüne gelene karşı el sallayan, lisanıyla ona had bildiren yaklaşım içinde olanların, ellerinde imkan ve fırsat olduğunda ne yapacağı kestirilemez. Bir defa bunu da milletimiz görüyor, değerlendiriyor." diye konuştu.
Bozdağ, Erzurum halkının vatanını, milletini sevdiğini, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla Erzurum halkını incittiğini dile getirdi.
- Türk milletinin, aldatanı, aldatma üzerine siyaset kuranı sevmediğini belirten Bozdağ, Türk halkını tahrik edeceğini düşünenlerin aldanacağını dile getirdi.
"Hangi adımları atma sözü verdiniz?"
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına ilişkin Bozdağ, Kandil'deki teröristlerin kuyruğa girerek destek açıklaması ve oy verme çağrısı yaptığını söyledi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), DHKP-C'nin ve diğer terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerinin gözüktüğünü ifade eden Bozdağ, zayıf ve yönetilecek Türkiye isteyenlerin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini kaydetti.
Muhalefetin, "bir yargı mensubunun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gönderildiği" iddiasının sorulması üzerine Bozdağ, bunun somut delile dayanmadığını, bu iddianın yalan olduğunu, bunu dile getirenlerin de yalan söylediğini bildirdi.
"Böyle bir görüşme, hadise yok. Böyle bir bilgi, belge yok." diyen Bozdağ, askerlerin konuşlu olduğu yerdeki çatı akması dolayısıyla yapılan teknik incelemeye ilişkin belgeleri açıkladığını hatırlattı.
- "Terör örgütlerinin desteklediğini biz desteklemeyiz" denmesi gerektiğini aktaran Bozdağ, "Şimdi de Kandil'i dümdüz etmekten bahsediyor. Adayınıza sorun, HDP ile ne görüştüler, ne söz verdiler? Belki Sayın Akşener'in haberi yoktur. Tam da bilmiyor olabilir, bir baksınlar. Kandil, FETÖ neden Kılıçdaroğlu olsun diye genel başkanlardan, siyasi partilerden daha çok çalışıyor. Bir de onu sorgulayın." dedi.
"Bakanlıkları taksim ediyorlar"
Parlamenter sisteme döneceğini belirten muhalefetin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlıkları, cumhurbaşkanı yardımcılığını nasıl paylaşacağını konuştuğunu ifade eden Bozdağ, muhalefetin milleti aldattığını söyledi.
Bozdağ, "Parlamenter sisteme dönecekseniz, ona, buna cumhurbaşkanı yardımcılığı vaadinde bulunmanıza gerek var mı? O sistemde cumhurbaşkanı yardımcılığı yok. Dönmeyecekseniz, milleti niye aldatıyorsunuz? Bu konu da seçime dönük stratejilerden biri. Yapılmamış bir seçimde, çıkmamış sonuca sonuç bağlamışlar ona göre hareket ediyorlar. Daha seçim yapılmamış, bakanlıkları taksim ediyorlar" diye konuştu.
Yeni anayasaya ilişkin soru üzerine Bozdağ, Türkiye'nin eninde sonunda yeni anayasayı yapacağını anlattı.
Yeni anayasayı yapma onurunun 28. Dönem milletvekillerinde olmasını istediklerini ifade eden Bozdağ, yeni anayasanın Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı olacağını dile getirdi.